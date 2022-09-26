Свердловские силовики поймали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании у детского сада

27 сентября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Мужчина, по версии следствия, во время изнасилования угрожал ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики поймали в Екатеринбурге мужчину, который, по версии следствия, изнасиловал молодую девушку у детского сада, угрожая ей ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении <…> изнасилования и насильственных действиях сексуального характерах», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине предъявили обвинения, и он признал вину, рассказав, как совершил преступление. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что раньше мужчину уже судили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На свободе он находился с 2021 года. Его задержали после анализа его ДНК, проведенного сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области. По версии следствия, мужчина набросился на девушку недалеко от детского сада, на 13-м километре Сибирского тракта. Он угрожал ей ножом и обещал убить за сопротивление. После преступления среди местных жителей распространяли ориентировку на предполагаемого преступника. Силовики выяснили, что перед преступлением он приехал в Екатеринбург на заработки. Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Силовики поймали в Екатеринбурге мужчину, который, по версии следствия, изнасиловал молодую девушку у детского сада, угрожая ей ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении <…> изнасилования и насильственных действиях сексуального характерах», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине предъявили обвинения, и он признал вину, рассказав, как совершил преступление. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что раньше мужчину уже судили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. На свободе он находился с 2021 года. Его задержали после анализа его ДНК, проведенного сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области. По версии следствия, мужчина набросился на девушку недалеко от детского сада, на 13-м километре Сибирского тракта. Он угрожал ей ножом и обещал убить за сопротивление. После преступления среди местных жителей распространяли ориентировку на предполагаемого преступника. Силовики выяснили, что перед преступлением он приехал в Екатеринбург на заработки.