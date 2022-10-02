Конституционный суд: жители новых регионов РФ могут отказаться от российского гражданства

02 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса, решившие отказаться от гражданства России, должны заявить о своем желании в течение месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители регионов Донбасса, присоединенных к России по итогам референдумов, могут отказаться от получения российского гражданства. Об этом сообщается в постановлениях Конституционного суда РФ. «Граждане ДНР, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории ДНР, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства», — говорится в постановлении суда, опубликованном на официальном сайте Конституционного суда РФ. Подобные пункты есть и в других трех постановлениях суда о проверке конституционности договоров с ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью. С 23 по 27 сентября на территориях регионов Донбасса проходили референдумы о присоединении территорий к России. Президент России Владимир Путин подписан договоры о присоединении регионов к РФ 30 сентября. Путин также внес в Госдуму проекты законов о принятии в состав России новых территорий, сообщает RT.

Жители регионов Донбасса, присоединенных к России по итогам референдумов, могут отказаться от получения российского гражданства. Об этом сообщается в постановлениях Конституционного суда РФ. «Граждане ДНР, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории ДНР, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства», — говорится в постановлении суда, опубликованном на официальном сайте Конституционного суда РФ. Подобные пункты есть и в других трех постановлениях суда о проверке конституционности договоров с ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью. С 23 по 27 сентября на территориях регионов Донбасса проходили референдумы о присоединении территорий к России. Президент России Владимир Путин подписан договоры о присоединении регионов к РФ 30 сентября. Путин также внес в Госдуму проекты законов о принятии в состав России новых территорий, сообщает RT.