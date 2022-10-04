Мобилизованный спецназовец из ХМАО рассказал об условиях в учебке Екатеринбурга

Мобилизованный спецназовец Дмитрий Аксенов из Ханты-Мансийска сообщил, что доволен условиями, в которых он и его сослуживцы проходят обучение в военно-учебном центре в Екатеринбурге. Подробности Аксенов раскрыл в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Сейчас мы живем в теплом спортзале. Округ специально для нас закупил раскладушки, новое постельное белье и передал нам. Я считаю, это очень достойные условия. Конечно, вначале была чехарда с размещением, но нужно понимать, какое огромное количество людей одновременно приехало в учебные центры. Безусловно, это не люкс, но солдат обязан стойко переносить тяготы и лишения военной службы», — поделился Аксенов.
Боевое слаживание в части, куда попал спецназовец, пока не началось, однако в выходные бойцы уже прослушали курс оказания первой помощи в условиях боевых действий. Кормят, как рассказал Аксенов, трижды в день и не ограничивают в передвижении. «Хочу дать совет тем, кто поедет в учебку после нас: не набирайте с собой много еды. Мы не успеваем это съесть. Военную форму обещают выдать в ближайшие сутки. Кроме того, многие купили спальники, а потом в поезде нам выдали очень качественные — оказывается, их закупили власти ХМАО. Теперь у нас по два спальника, один придется отправить домой», — уточнил Аксенов.
Ранее URA.RU писало о мобилизованных из ХМАО, которые отправились пострелять в лазертаг из учебного центра в Екатеринбурге. Об этом сообщил сослуживец Аксенова, мобилизованный блогер Алексей Крецул из Покачей.
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Мобилизованный спецназовец Дмитрий Аксенов из Ханты-Мансийска сообщил, что доволен условиями, в которых он и его сослуживцы проходят обучение в военно-учебном центре в Екатеринбурге. Подробности Аксенов раскрыл в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. «Сейчас мы живем в теплом спортзале. Округ специально для нас закупил раскладушки, новое постельное белье и передал нам. Я считаю, это очень достойные условия. Конечно, вначале была чехарда с размещением, но нужно понимать, какое огромное количество людей одновременно приехало в учебные центры. Безусловно, это не люкс, но солдат обязан стойко переносить тяготы и лишения военной службы», — поделился Аксенов. Боевое слаживание в части, куда попал спецназовец, пока не началось, однако в выходные бойцы уже прослушали курс оказания первой помощи в условиях боевых действий. Кормят, как рассказал Аксенов, трижды в день и не ограничивают в передвижении. «Хочу дать совет тем, кто поедет в учебку после нас: не набирайте с собой много еды. Мы не успеваем это съесть. Военную форму обещают выдать в ближайшие сутки. Кроме того, многие купили спальники, а потом в поезде нам выдали очень качественные — оказывается, их закупили власти ХМАО. Теперь у нас по два спальника, один придется отправить домой», — уточнил Аксенов. Ранее URA.RU писало о мобилизованных из ХМАО, которые отправились пострелять в лазертаг из учебного центра в Екатеринбурге. Об этом сообщил сослуживец Аксенова, мобилизованный блогер Алексей Крецул из Покачей.