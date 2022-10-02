Мобилизованные из ХМАО играют в лазертаг в Екатеринбурге

Блогер Алексей Крецул рассказал, чем занимаются мобилизованные
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал, что им предложили поиграть в лазертаг в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в его группе «ВКонтакте».
«Организована сегодня игра в лазертаг для желающих. Несколько дней ничего не происходило, поэтому хочется движения», — рассказал блогер в видео.
По словам жителя Покачей, из части есть свободный выход. «Можно выйти в магазин, ничего не запрещают. Главное быть в адекватном состоянии и не нарушать закон», — уточняет блогер.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации.