Мобилизованные из ХМАО играют в лазертаг в Екатеринбурге

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Тввику клипарт. Тюмень, военные, мобилизация
Блогер Алексей Крецул рассказал, чем занимаются мобилизованные Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал, что им предложили поиграть в лазертаг в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в его группе «ВКонтакте».

«Организована сегодня игра в лазертаг для желающих. Несколько дней ничего не происходило, поэтому хочется движения», — рассказал блогер в видео.

По словам жителя Покачей, из части есть свободный выход. «Можно выйти в магазин, ничего не запрещают. Главное быть в адекватном состоянии и не нарушать закон», — уточняет блогер.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации.

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Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал, что им предложили поиграть в лазертаг в одной из воинской частей Екатеринбурга. Соответствующее видео появилось в его группе «ВКонтакте». «Организована сегодня игра в лазертаг для желающих. Несколько дней ничего не происходило, поэтому хочется движения», — рассказал блогер в видео. По словам жителя Покачей, из части есть свободный выход. «Можно выйти в магазин, ничего не запрещают. Главное быть в адекватном состоянии и не нарушать закон», — уточняет блогер. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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