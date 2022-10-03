Пермские адвокаты волнуются за свой статус при призыве по мобилизации

«Ъ-Прикамье»: зафиксированы случаи направления повесток работающим адвокатам

Эксперты считают, что возможная смена адвоката из-за мобилизации приведет к некачественной защите Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае зафиксированы первые случаи направления повесток по частичной мобилизации адвокатам. Один из них пришел в военкомат, но его не призвали из-за выполнения плана по количеству мобилизованных, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собеседника из адвокатского сообщества. На сегодня, по словам источника, защитников по уголовным делам волнует их статус в случае призыва.

«В адвокатском сообществе говорят, что, скорее всего, статус отправленных на службу адвокатов будет приостанавливаться на весь ее срок. Мобилизуемым предлагается добровольно подавать заявления об этом, а также расторгать соглашения с клиентами. Одни эксперты считают, что вынужденная смена защитника не является исключительной ситуацией. Другие предполагают, что в ряде случаев это может привести к некачественной защите», — передает издание.

Другой собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к руководству адвокатской палаты Пермского края, заявил, что им пока не известно о фактах призыва по мобилизации адвокатов из региона. Также он отметил, что Федеральная палата адвокатов РФ попросила правительство России и Минюст разъяснить указ о частичной мобилизации. Источник не исключил, что, в случае призыва, скорее всего, придется приостанавливать их статус в том числе и для того, чтобы «освободить от уплаты ежемесячных взносов в палату и коллегии, в которых состоят адвокаты». Пока четкого решения, что делать в таких случаях, у адвокатского сообщества нет.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это решение принято из-за проведения спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля. В Минобороны России планируют призвать в рамках мобилизации 300 тысяч запасников.