В Челябинской области принимают документы для выплат детям мобилизованных

Семьи мобилизованных получат по 20 тысяч рублей из областного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области органы соцзащиты начали прием документов на получение единовременной выплаты детям мобилизованных граждан. В соответствии с указом президента РФ деньги будут выплачиваться на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

«В Агаповском районе начат прием документов на единовременные выплаты детям мобилизованных граждан. В соответствии с указом президента РФ и закона Челябинской области, детям граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы России, выплачивается единовременная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет», — сообщает районная газета «Звезда».

Власти Агаповского района отмечают, что для оформления выплат необходимо обратиться в управление соцзащиты населения. При себе заявителю необходимо иметь паспорт, снилс (заявителя и всех детей), свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 18 лет и справку о мобилизации отца ребенка. Если фамилия матери в свидетельствах о рождении разная — свидетельство о заключении (расторжении) брака. Также необходимо предоставить реквизиты счета для перечисления единовременной выплаты.

Ранее власти области заявили, что семьи мобилизованных получат по 20 тысяч рублей на ребенка из средств областного бюджета. Губернатор Алексей Текслер заявил, что очень важно поддержать семьи и детей мобилизованных ребят.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. Отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября. Среди отправляющихся в армию также много добровольцев.