Писатель Проханов предложил прочитать в Ельцин Центре лекцию о гранатометах

Писатель, один из главных идеологов концепции «Русского мира» Александр Проханов во время поездки в Екатеринбург заявил, что, если бы ему предложили выступить с лекцией в Ельцин Центре, в качестве темы он выбрал бы устройство гранатомета. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«[Какую лекцию я бы прочитал в Ельцин Центре?] Я показал бы им, как устроен гранатомет», — сказал Проханов.
Как писало URA.RU, публичная кампания вокруг Ельцин Центра, выступившего против спецоперации РФ на Украине, разворачивается с конца апреля. Во многом ее спровоцировал телеведущий Владимир Соловьев, усомнившийся в патриотизме руководства учреждения. Настроение Соловьева подхватили коммунисты, предложившие продать Ельцин Центр.
Позднее закрыть ЕЦ призывало, к примеру, движение «Левый фронт». А Всемирный русский народный собор предложил сделать из него музей предателей родины. При этом другую — более сдержанную — позицию озвучивали Кремль и губернатор Евгений Куйвашев.
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