Писатель Проханов предложил прочитать в Ельцин Центре лекцию о гранатометах

06 октября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Александр Проханов еще не выступал в ЕЦ, работающем с 2015 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Писатель, один из главных идеологов концепции «Русского мира» Александр Проханов во время поездки в Екатеринбург заявил, что, если бы ему предложили выступить с лекцией в Ельцин Центре, в качестве темы он выбрал бы устройство гранатомета. Его слова передает корреспондент URA.RU. «[Какую лекцию я бы прочитал в Ельцин Центре?] Я показал бы им, как устроен гранатомет», — сказал Проханов. Как писало URA.RU, публичная кампания вокруг Ельцин Центра, выступившего против спецоперации РФ на Украине, разворачивается с конца апреля. Во многом ее спровоцировал телеведущий Владимир Соловьев, усомнившийся в патриотизме руководства учреждения. Настроение Соловьева подхватили коммунисты, предложившие продать Ельцин Центр. Позднее закрыть ЕЦ призывало, к примеру, движение «Левый фронт». А Всемирный русский народный собор предложил сделать из него музей предателей родины. При этом другую — более сдержанную — позицию озвучивали Кремль и губернатор Евгений Куйвашев.

Писатель, один из главных идеологов концепции «Русского мира» Александр Проханов во время поездки в Екатеринбург заявил, что, если бы ему предложили выступить с лекцией в Ельцин Центре, в качестве темы он выбрал бы устройство гранатомета. Его слова передает корреспондент URA.RU. «[Какую лекцию я бы прочитал в Ельцин Центре?] Я показал бы им, как устроен гранатомет», — сказал Проханов. Как писало URA.RU, публичная кампания вокруг Ельцин Центра, выступившего против спецоперации РФ на Украине, разворачивается с конца апреля. Во многом ее спровоцировал телеведущий Владимир Соловьев, усомнившийся в патриотизме руководства учреждения. Настроение Соловьева подхватили коммунисты, предложившие продать Ельцин Центр. Позднее закрыть ЕЦ призывало, к примеру, движение «Левый фронт». А Всемирный русский народный собор предложил сделать из него музей предателей родины. При этом другую — более сдержанную — позицию озвучивали Кремль и губернатор Евгений Куйвашев.