Премьер Венгрии: Европа «истекает кровью» из-за антироссийских санкций

07 октября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Санкции не оправдали возложенных на них надежд <…> Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — написал он в социальных сетях. Страны Запада ввели жесткие ограничения против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новый, восьмой пакет санкций против РФ связан с присоединением к России освобожденных территорий Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областей. В частности, в списке ограничений оказался потолок цены на российскую нефть. Венгрия регулярно призывает страны ЕС снять санкции с России, чтобы избежать энергетического кризиса. Так, Будапешт саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия.

Страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Санкции не оправдали возложенных на них надежд <…> Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — написал он в социальных сетях. Страны Запада ввели жесткие ограничения против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новый, восьмой пакет санкций против РФ связан с присоединением к России освобожденных территорий Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областей. В частности, в списке ограничений оказался потолок цены на российскую нефть. Венгрия регулярно призывает страны ЕС снять санкции с России, чтобы избежать энергетического кризиса. Так, Будапешт саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия.