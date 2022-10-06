06 октября 2022

Премьер Венгрии: Европа «истекает кровью» из-за антироссийских санкций

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Санкции не оправдали возложенных на них надежд <…> Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — написал он в социальных сетях.

Страны Запада ввели жесткие ограничения против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новый, восьмой пакет санкций против РФ связан с присоединением к России освобожденных территорий Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областей. В частности, в списке ограничений оказался потолок цены на российскую нефть. Венгрия регулярно призывает страны ЕС снять санкции с России, чтобы избежать энергетического кризиса. Так, Будапешт саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия.

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Страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Санкции не оправдали возложенных на них надежд <…> Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — написал он в социальных сетях. Страны Запада ввели жесткие ограничения против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новый, восьмой пакет санкций против РФ связан с присоединением к России освобожденных территорий Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областей. В частности, в списке ограничений оказался потолок цены на российскую нефть. Венгрия регулярно призывает страны ЕС снять санкции с России, чтобы избежать энергетического кризиса. Так, Будапешт саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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