Вдова Ельцина поздравила иноагентов с Нобелевской премией

Наина Ельцина поздравила центр «Мемориал»* с Нобелевской премией мира

07 октября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Наина Ельцина поздравила «Мемориал„с Нобелевской премией Фото: Анна Майорова © URA.RU Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина поздравила российский центр «Мемориал»* с получением Нобелевской премии мира. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ельцин центра. «Сегодня стало известно, что Нобелевскую премию мира в числе других получил российский центр „Мемориал“. Хотела бы от всего сердца поздравить с этой высокой наградой наших правозащитников. Для людей, работающих в „Мемориале“, не было задачи важнее, чем защита конституционных прав и свобод людей, независимо от их политических убеждений, должностей или веры», — передает слова Ельциной пресс-служба Ельцин центра. По мнению Ельциной, «Мемориал» заслужено получил награду. «Тысячи фамилий репрессированных и их трагические истории стали известны только благодаря усилиям правозащитников. Считаю, что Нобелевский комитет сделал очень правильный выбор. И дай Бог, чтобы правозащитники „Мемориала“ и в будущем имели возможность работать на благо наших людей», — отметила первая леди России с 1991 по 1999 годы. «В 1989-м, в год создания „Мемориала“, его членом стал Борис Николаевич Ельцин. Позже он вошел и в его Общественный совет. Я хорошо помню, как Борис и в личных разговорах, и публично высоко оценивал деятельность этой организации. И это были не просто слова. Первый президент России всегда поддерживал усилия „Мемориала“* в восстановлении исторической справедливости», — резюмировала она. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге полиция нагрянула с обысками в офис общества «Мемориал». В офисе организации силовики нашли запрещенную, экстремистскую литературу. Позже один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» Анатолий Свечников с подругой и детьми сбежал в Казахстан после обысков в офисе организации. *Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр «Мемориал» является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирован в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина поздравила российский центр «Мемориал»* с получением Нобелевской премии мира. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ельцин центра. «Сегодня стало известно, что Нобелевскую премию мира в числе других получил российский центр „Мемориал“. Хотела бы от всего сердца поздравить с этой высокой наградой наших правозащитников. Для людей, работающих в „Мемориале“, не было задачи важнее, чем защита конституционных прав и свобод людей, независимо от их политических убеждений, должностей или веры», — передает слова Ельциной пресс-служба Ельцин центра. По мнению Ельциной, «Мемориал» заслужено получил награду. «Тысячи фамилий репрессированных и их трагические истории стали известны только благодаря усилиям правозащитников. Считаю, что Нобелевский комитет сделал очень правильный выбор. И дай Бог, чтобы правозащитники „Мемориала“ и в будущем имели возможность работать на благо наших людей», — отметила первая леди России с 1991 по 1999 годы. «В 1989-м, в год создания „Мемориала“, его членом стал Борис Николаевич Ельцин. Позже он вошел и в его Общественный совет. Я хорошо помню, как Борис и в личных разговорах, и публично высоко оценивал деятельность этой организации. И это были не просто слова. Первый президент России всегда поддерживал усилия „Мемориала“* в восстановлении исторической справедливости», — резюмировала она. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге полиция нагрянула с обысками в офис общества «Мемориал». В офисе организации силовики нашли запрещенную, экстремистскую литературу. Позже один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» Анатолий Свечников с подругой и детьми сбежал в Казахстан после обысков в офисе организации. *Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр «Мемориал» является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирован в РФ.