Лидер группы хакеров обвинил США в создании Covid-19

Лидер группы хакеров Killnet: США причастны к созданию Covid-19
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
Killnet представит пакет доказательств причастности США к созданию вируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Соединенные Штаты Америки имеют отношение к созданию вируса Covid-19. С таким заявлением выступил основатель группы хакеров Killnet Killmilk.

«Соединенные Штаты причастны к созданию COVID-19», — передает слова лидера Killnet RT. Хакер также поделился, что сейчас его группа завершает собственное расследование по этому делу. «Это будет одно из самых громких событий», — добавил он. Отмечается, что результатом расследования Killnet будет «огромный пакет доказательств и разоблачений».

Ранее Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вирус был искусственно выращен по вине ведомства США.

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Соединенные Штаты Америки имеют отношение к созданию вируса Covid-19. С таким заявлением выступил основатель группы хакеров Killnet Killmilk. «Соединенные Штаты причастны к созданию COVID-19», — передает слова лидера Killnet RT. Хакер также поделился, что сейчас его группа завершает собственное расследование по этому делу. «Это будет одно из самых громких событий», — добавил он. Отмечается, что результатом расследования Killnet будет «огромный пакет доказательств и разоблачений». Ранее Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вирус был искусственно выращен по вине ведомства США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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