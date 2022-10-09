Соединенные Штаты Америки имеют отношение к созданию вируса Covid-19. С таким заявлением выступил основатель группы хакеров Killnet Killmilk.
«Соединенные Штаты причастны к созданию COVID-19», — передает слова лидера Killnet RT. Хакер также поделился, что сейчас его группа завершает собственное расследование по этому делу. «Это будет одно из самых громких событий», — добавил он. Отмечается, что результатом расследования Killnet будет «огромный пакет доказательств и разоблачений».
Ранее Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вирус был искусственно выращен по вине ведомства США.
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Соединенные Штаты Америки имеют отношение к созданию вируса Covid-19. С таким заявлением выступил основатель группы хакеров Killnet Killmilk. «Соединенные Штаты причастны к созданию COVID-19», — передает слова лидера Killnet RT. Хакер также поделился, что сейчас его группа завершает собственное расследование по этому делу. «Это будет одно из самых громких событий», — добавил он. Отмечается, что результатом расследования Killnet будет «огромный пакет доказательств и разоблачений». Ранее Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вирус был искусственно выращен по вине ведомства США.