Лидер группы хакеров обвинил США в создании Covid-19

Лидер группы хакеров Killnet: США причастны к созданию Covid-19

09 октября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Killnet представит пакет доказательств причастности США к созданию вируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Соединенные Штаты Америки имеют отношение к созданию вируса Covid-19. С таким заявлением выступил основатель группы хакеров Killnet Killmilk. «Соединенные Штаты причастны к созданию COVID-19», — передает слова лидера Killnet RT. Хакер также поделился, что сейчас его группа завершает собственное расследование по этому делу. «Это будет одно из самых громких событий», — добавил он. Отмечается, что результатом расследования Killnet будет «огромный пакет доказательств и разоблачений». Ранее Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вирус был искусственно выращен по вине ведомства США.

Соединенные Штаты Америки имеют отношение к созданию вируса Covid-19. С таким заявлением выступил основатель группы хакеров Killnet Killmilk. «Соединенные Штаты причастны к созданию COVID-19», — передает слова лидера Killnet RT. Хакер также поделился, что сейчас его группа завершает собственное расследование по этому делу. «Это будет одно из самых громких событий», — добавил он. Отмечается, что результатом расследования Killnet будет «огромный пакет доказательств и разоблачений». Ранее Минобороны РФ обвинило США в пандемии COVID-19. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вирус был искусственно выращен по вине ведомства США.