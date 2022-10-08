Бывший посол ООН Ричардсон: осужденную за наркотики Грайнер освободят до конца года

Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду гашишного масла, могут освободить до конца этого года. С таким прогнозом выступил бывший посол США в ООН Билл Ричардсон в эфире канала CNN.
«Я ненавижу делать прогнозы, но я так думаю (что получится освободить Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уимана, — прим. ред.) к концу года», — заявил Ричардсон, отвечая на вопрос журналиста. Также он добавил, что дважды посещал Россию от имени семей задержанных, и местные чиновники были готовы к разговору. Бывший посол строит оптимистичные прогнозы.
В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. На помощь Грайнер также обещал приехать известный баскетболист Денис Родман.
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Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду гашишного масла, могут освободить до конца этого года. С таким прогнозом выступил бывший посол США в ООН Билл Ричардсон в эфире канала CNN. «Я ненавижу делать прогнозы, но я так думаю (что получится освободить Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уимана, — прим. ред.) к концу года», — заявил Ричардсон, отвечая на вопрос журналиста. Также он добавил, что дважды посещал Россию от имени семей задержанных, и местные чиновники были готовы к разговору. Бывший посол строит оптимистичные прогнозы. В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. На помощь Грайнер также обещал приехать известный баскетболист Денис Родман.