08 октября 2022

Бывший посол ООН Ричардсон: осужденную за наркотики Грайнер освободят до конца года

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Баскетболистка из США, выступавшая также за екатеринбургский БК УГМК, Бриттни Грайнер отбывает в России наказание за контрабанду наркотиков Фото:

Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду гашишного масла, могут освободить до конца этого года. С таким прогнозом выступил бывший посол США в ООН Билл Ричардсон в эфире канала CNN.

«Я ненавижу делать прогнозы, но я так думаю (что получится освободить Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уимана, — прим. ред.) к концу года», — заявил Ричардсон, отвечая на вопрос журналиста. Также он добавил, что дважды посещал Россию от имени семей задержанных, и местные чиновники были готовы к разговору. Бывший посол строит оптимистичные прогнозы.

В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. На помощь Грайнер также обещал приехать известный баскетболист Денис Родман.

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Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду гашишного масла, могут освободить до конца этого года. С таким прогнозом выступил бывший посол США в ООН Билл Ричардсон в эфире канала CNN. «Я ненавижу делать прогнозы, но я так думаю (что получится освободить Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уимана, — прим. ред.) к концу года», — заявил Ричардсон, отвечая на вопрос журналиста. Также он добавил, что дважды посещал Россию от имени семей задержанных, и местные чиновники были готовы к разговору. Бывший посол строит оптимистичные прогнозы. В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. На помощь Грайнер также обещал приехать известный баскетболист Денис Родман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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