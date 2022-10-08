Бывший посол ООН Ричардсон: осужденную за наркотики Грайнер освободят до конца года

09 октября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Баскетболистка из США, выступавшая также за екатеринбургский БК УГМК, Бриттни Грайнер отбывает в России наказание за контрабанду наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду гашишного масла, могут освободить до конца этого года. С таким прогнозом выступил бывший посол США в ООН Билл Ричардсон в эфире канала CNN. «Я ненавижу делать прогнозы, но я так думаю (что получится освободить Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уимана, — прим. ред.) к концу года», — заявил Ричардсон, отвечая на вопрос журналиста. Также он добавил, что дважды посещал Россию от имени семей задержанных, и местные чиновники были готовы к разговору. Бывший посол строит оптимистичные прогнозы. В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. На помощь Грайнер также обещал приехать известный баскетболист Денис Родман.

Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду гашишного масла, могут освободить до конца этого года. С таким прогнозом выступил бывший посол США в ООН Билл Ричардсон в эфире канала CNN. «Я ненавижу делать прогнозы, но я так думаю (что получится освободить Грайнер и обвиненного в шпионаже Пола Уимана, — прим. ред.) к концу года», — заявил Ричардсон, отвечая на вопрос журналиста. Также он добавил, что дважды посещал Россию от имени семей задержанных, и местные чиновники были готовы к разговору. Бывший посол строит оптимистичные прогнозы. В августе американскую экс-баскетболистку УГМК Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с запрещенным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. На помощь Грайнер также обещал приехать известный баскетболист Денис Родман.