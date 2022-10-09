Жители Екатеринбурга возмутились внеплановым проведением дорожных работ на улице Мамина-Сибиряка. Проблемой екатеринбуржцы поделились в соцсетях.
«Перекопали и заблокировали целую улицу. Хоть бы знаки поставили, что впереди идут дорожные работы, а то в тупик едешь. Стоим в пробке уже 30 минут», — рассказали жители города в приложении «Яндекс. Карты».
По словам екатеринбуржцев, ремонт улицы начался 8 октября. При этом в перечне дорог, подлежащих ремонту в 2022 году, опубликованном на сайте администрации Екатеринбурга улица Мамина-Сибиряка не значится. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выбрали подрядчика, который проведет ремонт дорог и заменит светофоры в городе. Сумма контракта — 134,7 млн рублей, срок выполнения контракта — до августа 2023 года.
По словам екатеринбуржцев ремонт улицы начался 8 октября
Скрин: приложение «Яндекс. Карты»
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Жители Екатеринбурга возмутились внеплановым проведением дорожных работ на улице Мамина-Сибиряка. Проблемой екатеринбуржцы поделились в соцсетях. «Перекопали и заблокировали целую улицу. Хоть бы знаки поставили, что впереди идут дорожные работы, а то в тупик едешь. Стоим в пробке уже 30 минут», — рассказали жители города в приложении «Яндекс. Карты». По словам екатеринбуржцев, ремонт улицы начался 8 октября. При этом в перечне дорог, подлежащих ремонту в 2022 году, опубликованном на сайте администрации Екатеринбурга улица Мамина-Сибиряка не значится. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выбрали подрядчика, который проведет ремонт дорог и заменит светофоры в городе. Сумма контракта — 134,7 млн рублей, срок выполнения контракта — до августа 2023 года.