Суд рассмотрит смягчение наказания за взятки для экс-мэра Челябинска

За решеткой Евгений Тефтелев провел 2,5 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кыштымский городской суд рассмотрит ходатайство бывшего мэра Челябинска и вице-губернатора Челябинской области Евгения Тефтелева о смягчении наказания, назначенного ему за взятки. Экс-чиновник рассчитывает добиться замены остатка срока в колонии более мягким наказанием.

«Заявление было получено 2 сентября. Заседание по его рассмотрению назначено на 2 ноября», — пояснили URA.RU в суде.

Как пояснил источник агентства в правоохранительных органах, Тефтелев мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Однако избранный его адвокатами вариант по статистике имеет гораздо больше шансов быть одобренным судьей. Между тем, исправительные работы по эффекту практически равнозначны УДО — если бывшему чиновнику пойдут навстречу, ему придется работать в любой организации, перечисляя государству 5% от зарплаты.

Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года на дому в Магнитогорске. По версии следствия, он получил взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на общее покровительство и контракт на строительство школы. В ходе расследования бывший мэр быстро признал вину, заключил досудебное соглашение и отделался относительно легким наказанием. Суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима. Более того, после длительного пребывания в СИЗО после вынесения приговора Тефтелев сразу попал в колонию-поселение при кыштымской исправительной колонии строгого режима №10.

Выступавший посредником при передаче взятки экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков вину отрицал. В итоге он отправился в колонию строго режима на 8 лет.