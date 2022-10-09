В США рассекретили карту ядерных ударов по Челябинску Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Челябинск попал в список ядерных целей США 1956 года, который рассекретили Архивы национальной безопасности США. Как сообщает The Future of Life Institute, на карте города разместились три потенциальных мишени для ядерного удара.

«Архивы национальной безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который вошли 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. Несмотря на то, что сегодняшний список ядерных целей засекречен, он наверняка схож», — говорится на сайте института.

Согласно опубликованной карте, американцы планируют в случае ядерной войны ударить по трем точкам Челябинска. Первая ядерная цель находится в городской бору. Вторая цель в Ленинском районе, где расположены стратегические предприятия. И третья цель находится в Курчатовском районе. Еще одной точкой для потенциального ядерного удара со стороны США на карте области отмечен Миасс.