Во время спецоперации на Украине погиб свердловский студент

13 октября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Иван Овсянов отправился в зону спецоперации в июне Фото: Анна Майорова © URA.RU Студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, отправившийся добровольцем в зону спецоперации РФ на Украине, погиб во время выполнения боевых задач. Соответствующая информация размещена в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте». «В июне 2022 года студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: <…> Иван Овсянов погиб», — говорится в сообщении в группе. В зоне проведения спецоперации он служил стрелком-помощником гранатометчика. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется, однако в вузе сообщили, что служба проходила территории Донецкой и Луганской народных республик. Иван Овсянов во время учебы был главой отряда правопорядка в УГГУ и совместно с друзьями обеспечивал безопасность массовых мероприятий, проводимых вузом. Сотрудники университета выразили благодарность родителям молодого человека за воспитание героя. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украину необходимо денацифицировать и демилитаризовать, чтобы избавить от угрозы русскоязычное население прилегающих республик. Фото: сайт УГГУ

Студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, отправившийся добровольцем в зону спецоперации РФ на Украине, погиб во время выполнения боевых задач. Соответствующая информация размещена в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте». «В июне 2022 года студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: <…> Иван Овсянов погиб», — говорится в сообщении в группе. В зоне проведения спецоперации он служил стрелком-помощником гранатометчика. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется, однако в вузе сообщили, что служба проходила территории Донецкой и Луганской народных республик. Иван Овсянов во время учебы был главой отряда правопорядка в УГГУ и совместно с друзьями обеспечивал безопасность массовых мероприятий, проводимых вузом. Сотрудники университета выразили благодарность родителям молодого человека за воспитание героя. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украину необходимо денацифицировать и демилитаризовать, чтобы избавить от угрозы русскоязычное население прилегающих республик.