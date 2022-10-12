Во время спецоперации на Украине погиб свердловский студент

Студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, отправившийся добровольцем в зону спецоперации РФ на Украине, погиб во время выполнения боевых задач. Соответствующая информация размещена в официальной группе университета в соцсети «ВКонтакте».
«В июне 2022 года студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: <…> Иван Овсянов погиб», — говорится в сообщении в группе.
В зоне проведения спецоперации он служил стрелком-помощником гранатометчика. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется, однако в вузе сообщили, что служба проходила территории Донецкой и Луганской народных республик.
Иван Овсянов во время учебы был главой отряда правопорядка в УГГУ и совместно с друзьями обеспечивал безопасность массовых мероприятий, проводимых вузом. Сотрудники университета выразили благодарность родителям молодого человека за воспитание героя.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украину необходимо денацифицировать и демилитаризовать, чтобы избавить от угрозы русскоязычное население прилегающих республик.
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