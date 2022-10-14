Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

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Актер умер в возрасте 72 лет Фото:

Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер», умер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на его агента.

«Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до „Крекера“ и „Гарри Поттера“, умер в возрасте 72 лет», — пишет газета. Информацию подтвердил его агент.

Шотландский кино- и телеактер Колтрейн родился 30 марта 1950 года. С 1981 года он играл в комедийных телесериалах и скетчах. В большом кино он снимался в таких фильмах, как «Флэш Гордон», «Прямой репортаж о смерти», «Крулл», «Абсолютные новички» и другие. Однако настоящую любовь зрителей ему принесла роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, в которых он играл с 2001—2011 годы.

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Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер», умер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на его агента. «Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до „Крекера“ и „Гарри Поттера“, умер в возрасте 72 лет», — пишет газета. Информацию подтвердил его агент. Шотландский кино- и телеактер Колтрейн родился 30 марта 1950 года. С 1981 года он играл в комедийных телесериалах и скетчах. В большом кино он снимался в таких фильмах, как «Флэш Гордон», «Прямой репортаж о смерти», «Крулл», «Абсолютные новички» и другие. Однако настоящую любовь зрителей ему принесла роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, в которых он играл с 2001—2011 годы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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