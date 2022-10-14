Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» 14 октября 2022 в 22:07 Размер текста - 17 + Актер умер в возрасте 72 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер», умер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на его агента. «Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до „Крекера“ и „Гарри Поттера“, умер в возрасте 72 лет», — пишет газета. Информацию подтвердил его агент. Шотландский кино- и телеактер Колтрейн родился 30 марта 1950 года. С 1981 года он играл в комедийных телесериалах и скетчах. В большом кино он снимался в таких фильмах, как «Флэш Гордон», «Прямой репортаж о смерти», «Крулл», «Абсолютные новички» и другие. Однако настоящую любовь зрителей ему принесла роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, в которых он играл с 2001—2011 годы. Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер», умер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на его агента. «Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до „Крекера“ и „Гарри Поттера“, умер в возрасте 72 лет», — пишет газета. Информацию подтвердил его агент. Шотландский кино- и телеактер Колтрейн родился 30 марта 1950 года. С 1981 года он играл в комедийных телесериалах и скетчах. В большом кино он снимался в таких фильмах, как «Флэш Гордон», «Прямой репортаж о смерти», «Крулл», «Абсолютные новички» и другие. Однако настоящую любовь зрителей ему принесла роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, в которых он играл с 2001—2011 годы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям