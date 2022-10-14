В Магнитогорске скончался легендарный врач

15 октября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Владимир Цинковский более 35 лет руководил ветеринарной службой Магнитогорска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области скончался легендарный ветеринарный врач, стаж которого составлял 65 лет. Информация об этом появилась в соцсетях. «На 92-году жизни скончался Владимир Логвинович Цинковский. Более 35 лет Владимир Логвинович руководил ветеринарной службой города», — сообщается в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте. По информации, размещенной на том же ресурсе, прощание со знаменитым ветеринарным врачом состоится состоится 16 октября с 10-30 до 11:30 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 94.

В Магнитогорске Челябинской области скончался легендарный ветеринарный врач, стаж которого составлял 65 лет. Информация об этом появилась в соцсетях. «На 92-году жизни скончался Владимир Логвинович Цинковский. Более 35 лет Владимир Логвинович руководил ветеринарной службой города», — сообщается в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте. По информации, размещенной на том же ресурсе, прощание со знаменитым ветеринарным врачом состоится состоится 16 октября с 10-30 до 11:30 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 94.