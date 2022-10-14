В Магнитогорске скончался легендарный врач

Владимир Цинковский более 35 лет руководил ветеринарной службой Магнитогорска
В Магнитогорске Челябинской области скончался легендарный ветеринарный врач, стаж которого составлял 65 лет. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На 92-году жизни скончался Владимир Логвинович Цинковский. Более 35 лет Владимир Логвинович руководил ветеринарной службой города», — сообщается в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте.
По информации, размещенной на том же ресурсе, прощание со знаменитым ветеринарным врачом состоится состоится 16 октября с 10-30 до 11:30 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 94.
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