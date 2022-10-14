14 октября 2022
13 октября 2022

В Магнитогорске скончался легендарный врач

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Владимир Цинковский более 35 лет руководил ветеринарной службой Магнитогорска Фото:

В Магнитогорске Челябинской области скончался легендарный ветеринарный врач, стаж которого составлял 65 лет. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На 92-году жизни скончался Владимир Логвинович Цинковский. Более 35 лет Владимир Логвинович руководил ветеринарной службой города», — сообщается в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте.

По информации, размещенной на том же ресурсе, прощание со знаменитым ветеринарным врачом состоится состоится 16 октября с 10-30 до 11:30 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 94.

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В Магнитогорске Челябинской области скончался легендарный ветеринарный врач, стаж которого составлял 65 лет. Информация об этом появилась в соцсетях. «На 92-году жизни скончался Владимир Логвинович Цинковский. Более 35 лет Владимир Логвинович руководил ветеринарной службой города», — сообщается в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте. По информации, размещенной на том же ресурсе, прощание со знаменитым ветеринарным врачом состоится состоится 16 октября с 10-30 до 11:30 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 94.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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