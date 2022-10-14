Американский офицер предрек ВСУ большие проблемы зимой

14 октября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Дэниел Дэвис заявил, что уничтожение критической инфраструктуры Украины остро ощутится грядущей зимой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У вооруженных сил Украины могут возникнуть значительные проблемы со снабжением войск. Об этом сообщил подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис. «К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах», — заявил Дэвис изданию 19Fortyfive. Также военный заявил, что зимой потеря Киевом значительной части критической инфраструктуры, в также топливно-энергетического комплекса и промышленности может ощутиться для Украины крайне остро. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Правительство США вместе с другими странами Запада начали отправлять Украине гуманитарную и военную помощь. В общей сумме на помощь Киеву было потрачено около 90 миллиардов долларов, сообщает 5-tv.ru.

У вооруженных сил Украины могут возникнуть значительные проблемы со снабжением войск. Об этом сообщил подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис. «К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах», — заявил Дэвис изданию 19Fortyfive. Также военный заявил, что зимой потеря Киевом значительной части критической инфраструктуры, в также топливно-энергетического комплекса и промышленности может ощутиться для Украины крайне остро. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Правительство США вместе с другими странами Запада начали отправлять Украине гуманитарную и военную помощь. В общей сумме на помощь Киеву было потрачено около 90 миллиардов долларов, сообщает 5-tv.ru.