Американский офицер предрек ВСУ большие проблемы зимой

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, пожарище, руины, днр, разрушения, зачистка, ВСУ, последствия обстрела, волноваха, z войска, разбитая техника
Дэниел Дэвис заявил, что уничтожение критической инфраструктуры Украины остро ощутится грядущей зимой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У вооруженных сил Украины могут возникнуть значительные проблемы со снабжением войск. Об этом сообщил подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

«К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах», — заявил Дэвис изданию 19Fortyfive. Также военный заявил, что зимой потеря Киевом значительной части критической инфраструктуры, в также топливно-энергетического комплекса и промышленности может ощутиться для Украины крайне остро.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Правительство США вместе с другими странами Запада начали отправлять Украине гуманитарную и военную помощь. В общей сумме на помощь Киеву было потрачено около 90 миллиардов долларов, сообщает 5-tv.ru.

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У вооруженных сил Украины могут возникнуть значительные проблемы со снабжением войск. Об этом сообщил подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис. «К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах», — заявил Дэвис изданию 19Fortyfive. Также военный заявил, что зимой потеря Киевом значительной части критической инфраструктуры, в также топливно-энергетического комплекса и промышленности может ощутиться для Украины крайне остро. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Правительство США вместе с другими странами Запада начали отправлять Украине гуманитарную и военную помощь. В общей сумме на помощь Киеву было потрачено около 90 миллиардов долларов, сообщает 5-tv.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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