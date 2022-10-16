Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
В Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает telegram-канал «Правда Геращенко».

«Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины», — говорится в telegram-канале. В Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день. Существует вероятность запуска ракет.

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Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает telegram-канал «Правда Геращенко». «Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины», — говорится в telegram-канале. В Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день. Существует вероятность запуска ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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