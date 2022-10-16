Воздушная тревога объявлена по всей Украине

В Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает telegram-канал «Правда Геращенко».
«Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины», — говорится в telegram-канале. В Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день. Существует вероятность запуска ракет.
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