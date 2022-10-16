Российских сенаторов и депутатов предложили лишить брони от мобилизации

17 октября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Отмена брони для депутатов и сенаторов «восстановит справедливость в обществе», предполагает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С членов Совета Федерации РФ и депутатов Государственной думы могут снять бронь от частичной мобилизации. Такая мера содержится в проекте поправок в закон о мобилизации. Депутаты предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», чтобы снять бронь с членов Совфеда и парламентариев, передают «Известия». Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 октября. По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Предлагается изменить законодательство так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами. Кроме того, предполагается, что служащие в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы будут призываться в первоочередном порядке. «Считаем необходимым в первоочередном порядке призывать „силовиков“. Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах», — добавил Миронов. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», члены Совфеда и депутаты Госдумы имеют право на отсрочку от мобилизации. Ранее в Госдуме обсуждали поправки в закон, позволяющие депутатам сохранить мандаты после отправки на фронт.

С членов Совета Федерации РФ и депутатов Государственной думы могут снять бронь от частичной мобилизации. Такая мера содержится в проекте поправок в закон о мобилизации. Депутаты предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», чтобы снять бронь с членов Совфеда и парламентариев, передают «Известия». Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 октября. По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Предлагается изменить законодательство так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами. Кроме того, предполагается, что служащие в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы будут призываться в первоочередном порядке. «Считаем необходимым в первоочередном порядке призывать „силовиков“. Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах», — добавил Миронов. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», члены Совфеда и депутаты Госдумы имеют право на отсрочку от мобилизации. Ранее в Госдуме обсуждали поправки в закон, позволяющие депутатам сохранить мандаты после отправки на фронт.