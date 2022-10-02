«Ведомости»: депутаты сохранят мандат после отправки на фронт

03 октября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

В Госдуме предлагают поправки, позволяющие сохранить мандат мобилизованным депутатам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Государственной Думе РФ обсуждается возможность внесения в закон поправки, которая позволила бы депутатам стать добровольцами в рамках частичной мобилизации и сохранить при этом мандат. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источники в партии «Единая Россия» и Госдуме. «Предполагается, что именно в статье о статусе депутата можно прописать исключение для нового вида деятельности парламентариев. Тогда там будет написано, что депутаты и сенаторы имеют право участвовать в боевых действиях», — цитируют «Ведомости» собственный источник. Законопроект может быть внесен в Госдуму в ближайшем будущем. В законопроекте могут прописать разрешение мобилизованным депутатам не посещать заседания палаты. Данный ход позволит сохранить мандат в неприкосновенности на время военной службы парламентариев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.

В Государственной Думе РФ обсуждается возможность внесения в закон поправки, которая позволила бы депутатам стать добровольцами в рамках частичной мобилизации и сохранить при этом мандат. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источники в партии «Единая Россия» и Госдуме. «Предполагается, что именно в статье о статусе депутата можно прописать исключение для нового вида деятельности парламентариев. Тогда там будет написано, что депутаты и сенаторы имеют право участвовать в боевых действиях», — цитируют «Ведомости» собственный источник. Законопроект может быть внесен в Госдуму в ближайшем будущем. В законопроекте могут прописать разрешение мобилизованным депутатам не посещать заседания палаты. Данный ход позволит сохранить мандат в неприкосновенности на время военной службы парламентариев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.