В Свердловской области женщин стали чаще звать на собеседования на фоне мобилизации

Количество женских резюме на сайтах по поиску работы выросло на фоне мобилизации, заметили аналитики Фото: Анна Майорова © URA.RU

К концу сентября работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. Ярче всего этот тренд выражен в таких профессиональных сферах как страхование и безопасность, рассказали URA.RU в пресс-службе компании Head Hunter, которая провела соответствующее исследование.

«По сравнению с первой неделей сентября к концу месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 56% до 59%, а доля мужских — сократилась с 44% до 41%. Работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин», — рассказали авторы исследования.

Чаще всего женщин приглашают на собеседования по вакансиям в сферах «страхование» (интерес вырос на 9%), на «безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В общем интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе стали появляться объявления о вакансиях, в которых работодатель обещает отсрочку от мобилизации. Бронь могут получить работники оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных IT-компаний, СМИ и других.