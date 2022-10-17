17 октября 2022

В Свердловской области женщин стали чаще звать на собеседования на фоне мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество женских резюме на сайтах по поиску работы выросло на фоне мобилизации, заметили аналитики Фото:

К концу сентября работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. Ярче всего этот тренд выражен в таких профессиональных сферах как страхование и безопасность, рассказали URA.RU в пресс-службе компании Head Hunter, которая провела соответствующее исследование.

«По сравнению с первой неделей сентября к концу месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 56% до 59%, а доля мужских — сократилась с 44% до 41%. Работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин», — рассказали авторы исследования.

Чаще всего женщин приглашают на собеседования по вакансиям в сферах «страхование» (интерес вырос на 9%), на «безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В общем интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе стали появляться объявления о вакансиях, в которых работодатель обещает отсрочку от мобилизации. Бронь могут получить работники оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных IT-компаний, СМИ и других.

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К концу сентября работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. Ярче всего этот тренд выражен в таких профессиональных сферах как страхование и безопасность, рассказали URA.RU в пресс-службе компании Head Hunter, которая провела соответствующее исследование. «По сравнению с первой неделей сентября к концу месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 56% до 59%, а доля мужских — сократилась с 44% до 41%. Работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин», — рассказали авторы исследования. Чаще всего женщин приглашают на собеседования по вакансиям в сферах «страхование» (интерес вырос на 9%), на «безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В общем интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе стали появляться объявления о вакансиях, в которых работодатель обещает отсрочку от мобилизации. Бронь могут получить работники оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных IT-компаний, СМИ и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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