Rebelion: помощь Запада загонит несколько поколений украинцев в долговую яму

27 октября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Помощь Вашингтона и Брюсселя стала роковой ошибкой для киевских властей Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная помощь Киеву оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. Расплачиваться по этим кредитам придется не одному поколению украинцев. Об этом в статье для Rebelion пишет журналист Эдельберто Лопес Бланч. По его словам, следовать приказам Вашингтона и Брюсселя стало роковой ошибкой украинских властей. «Страны НАТО отправляли ей [Украине] огромные партии вооружений и предоставляли миллиардные займы, которые Киеву в будущем предстоит отдать. Расплачиваться за них придется нескольким поколениям украинцев <…> Финансовые институты указывают, что кредиты, предоставленные Западом Киеву, оцениваются во внушительную цифру в 28,5 миллиарда долларов», — говорится в материале. По словам Бланча, чтобы погасить старые кредиты, придется брать новые на «хищнических условиях». «Это означает, что долг не перестает расти, социальная ответственность государства практически равна нулю, и страна в конечном итоге отдает свои компании почти за бесценок западным кредиторам», — предрекает обозреватель. В заключении автор называет «роковой ошибкой» следование Киева приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы. Запад поддерживает Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники Киева направляют ему партии оружия и масштабные денежные транши. Так, США готовы предоставлять Украине ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения конфликта. МВФ в начале октября заявил о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере 1,3 млрд долларов. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин говорил, что Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. Он указывал на крах экономики страны, в результате которой Киев оказался неспособен выполнять социальные обязательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западная помощь Киеву оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. Расплачиваться по этим кредитам придется не одному поколению украинцев. Об этом в статье для Rebelion пишет журналист Эдельберто Лопес Бланч. По его словам, следовать приказам Вашингтона и Брюсселя стало роковой ошибкой украинских властей. «Страны НАТО отправляли ей [Украине] огромные партии вооружений и предоставляли миллиардные займы, которые Киеву в будущем предстоит отдать. Расплачиваться за них придется нескольким поколениям украинцев <…> Финансовые институты указывают, что кредиты, предоставленные Западом Киеву, оцениваются во внушительную цифру в 28,5 миллиарда долларов», — говорится в материале. По словам Бланча, чтобы погасить старые кредиты, придется брать новые на «хищнических условиях». «Это означает, что долг не перестает расти, социальная ответственность государства практически равна нулю, и страна в конечном итоге отдает свои компании почти за бесценок западным кредиторам», — предрекает обозреватель. В заключении автор называет «роковой ошибкой» следование Киева приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы. Запад поддерживает Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники Киева направляют ему партии оружия и масштабные денежные транши. Так, США готовы предоставлять Украине ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения конфликта. МВФ в начале октября заявил о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере 1,3 млрд долларов. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин говорил, что Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. Он указывал на крах экономики страны, в результате которой Киев оказался неспособен выполнять социальные обязательства.