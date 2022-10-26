В ХМАО появился элитарный клуб для обсуждения развития региона

27 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске открылся филиал Сретенского клуба для решения стратегических задач и достижения национальных целей Фото: Официальный сайт администрации Ханты- Мансийска В Ханты-Мансийске при поддержке властей ХМАО начал работу региональный филиал Сретенского клуба — сообщества, объединяющего людей с активной гражданской позицией, бизнесменов и общественников с органами власти для решения стратегических задач и достижения национальных целей. Алексей Сафиоллин, член московского Сретенского клуба и директор института нравственной культуры, рассказал журналисту URA.RU о планах создать аналогичные сообщества в крупных городах ХМАО и других регионах. «Я как член Сретенского клуба координирую развитие в регионах. Начали с Ханты-Мансийского округа при поддержке губернатора [Югры] Натальи Комаровой и правительства округа, в планах открытие филиалов в других субъектах. Несколько раз я помог с организацией заседаний, но в дальнейшем члены клуба будут проводить подобные встречи сами. Сейчас мы рассматриваем возможности открытия Сретенского клуба в других городах Югры: Сургуте, Нижневартовске и, возможно, Нягани», — поделился Сафиоллин. Первый Сретенский клуб был создан в Москве в 2016 году и объединил философов, математиков, биологов, социологов, руководителей госструктур, бизнесменов и IT-компаний. На заседании клуба 26 октября обсудили вопросы духовно-нравственного развития общества, в том числе разработку социального стандарта, трансформацию социальной активности молодого поколения и вовлечение зумеров в культуру. Перед этим в Ханты-Мансийске делегация членов клуба посетила кернохранилище и оценила перспективы роста нефтегазовой отрасли Югры. Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры устраивали в муниципалитетах стратегические сессии. На этих мероприятиях чиновники, представители бизнес и научного сообщества вырабатывали подходы к решению проблем, стоящих перед регионом.

В Ханты-Мансийске при поддержке властей ХМАО начал работу региональный филиал Сретенского клуба — сообщества, объединяющего людей с активной гражданской позицией, бизнесменов и общественников с органами власти для решения стратегических задач и достижения национальных целей. Алексей Сафиоллин, член московского Сретенского клуба и директор института нравственной культуры, рассказал журналисту URA.RU о планах создать аналогичные сообщества в крупных городах ХМАО и других регионах. «Я как член Сретенского клуба координирую развитие в регионах. Начали с Ханты-Мансийского округа при поддержке губернатора [Югры] Натальи Комаровой и правительства округа, в планах открытие филиалов в других субъектах. Несколько раз я помог с организацией заседаний, но в дальнейшем члены клуба будут проводить подобные встречи сами. Сейчас мы рассматриваем возможности открытия Сретенского клуба в других городах Югры: Сургуте, Нижневартовске и, возможно, Нягани», — поделился Сафиоллин. Первый Сретенский клуб был создан в Москве в 2016 году и объединил философов, математиков, биологов, социологов, руководителей госструктур, бизнесменов и IT-компаний. На заседании клуба 26 октября обсудили вопросы духовно-нравственного развития общества, в том числе разработку социального стандарта, трансформацию социальной активности молодого поколения и вовлечение зумеров в культуру. Перед этим в Ханты-Мансийске делегация членов клуба посетила кернохранилище и оценила перспективы роста нефтегазовой отрасли Югры. Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры устраивали в муниципалитетах стратегические сессии. На этих мероприятиях чиновники, представители бизнес и научного сообщества вырабатывали подходы к решению проблем, стоящих перед регионом.