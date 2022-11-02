Турция передала России украинскую позицию по зерновой сделке

Украинская позиция по зерновой сделке предполагает мирное разрешение ситуации. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также провели переговоры с украинскими министрами и передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал Акар в интервью газете Milliyet. Также он вновь призвал стороны конфликта сесть зап стол переговоров.
Ранее в Стамбуле заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет. Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки после теракта Украины на Черноморском флоте.
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Украинская позиция по зерновой сделке предполагает мирное разрешение ситуации. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. «Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также провели переговоры с украинскими министрами и передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал Акар в интервью газете Milliyet. Также он вновь призвал стороны конфликта сесть зап стол переговоров. Ранее в Стамбуле заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет. Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки после теракта Украины на Черноморском флоте.