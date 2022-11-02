Турция передала России украинскую позицию по зерновой сделке

Минобороны Турции: украинская позиция по зерновой сделке предполагает мирное решение

02 ноября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Турции уверены, что ситуация по зерновой сделку разрешится мирно, говорит Хулуси Акар Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украинская позиция по зерновой сделке предполагает мирное разрешение ситуации. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. «Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также провели переговоры с украинскими министрами и передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал Акар в интервью газете Milliyet. Также он вновь призвал стороны конфликта сесть зап стол переговоров. Ранее в Стамбуле заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет. Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки после теракта Украины на Черноморском флоте.

Украинская позиция по зерновой сделке предполагает мирное разрешение ситуации. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. «Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также провели переговоры с украинскими министрами и передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал Акар в интервью газете Milliyet. Также он вновь призвал стороны конфликта сесть зап стол переговоров. Ранее в Стамбуле заявили, что вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет. Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки после теракта Украины на Черноморском флоте.