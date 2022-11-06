Пермяки восхитились водителем, который помог девочке и догнал уехавший без нее автобус

07 ноября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Водитель посадил девочку на автобус, догнав его Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Перми хвалят и благодарят водителя, который помог девочке, автобус которой уехал, забыв ее на остановке. Девочка ехала по маршруту Соликамск — Пермь и водитель автобуса забыл ее на остановке в Челве. Комментаторы выражают благодарность под постом в паблике «Подслушано Соликамск!» в соцсети «ВКонтакте». «Побольше бы таких людей, как этот водитель… Мир стал бы добрее! Молодец, Водитель! Респект и Уважение Вам!», — пишет Екатерина Кузнецова. В это же время комментаторы задались вопросом, почему остальные пассажиры в автобусе не сказали, что не хватает одного человека. «А где же соседи, пассажиры в автобусе, кто сидел рядом, никто тоже не обратил внимания? Я всегда обращаю внимание на тех, кто едет рядом. Мне не сложно крикнуть, что человека, который сидел рядом, пока что нет. Я понимаю, что никто не обязан ни за кем следить, что все взрослые люди и тд, но думаю ни от кого не убудет, если сделать что-то хорошее, доброе в этой жизни», — пишет Инна Поклонская. Девочка ехала на междугороднем автобусе по маршруту Соликамск — Пермь. Водитель автобуса забыл ее на остановке в Челве и увез ее сумку с деньгами и документами. Ей помог проезжающий мимо водитель, который подошел к плачущей девочке и помог догнать автобус. «Я буквально неделю назад приехала из Перми, что в первый путь, что назад, в Челве остановись, объявили, что стоянка 10 минут. При отправлении даже не уточнили, все ли на местах, сели и поехали. А водитель легкового автомобиля молодец, здоровья», — рассказывает Таисия Глыбович. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Перми хвалят и благодарят водителя, который помог девочке, автобус которой уехал, забыв ее на остановке. Девочка ехала по маршруту Соликамск — Пермь и водитель автобуса забыл ее на остановке в Челве. Комментаторы выражают благодарность под постом в паблике «Подслушано Соликамск!» в соцсети «ВКонтакте». «Побольше бы таких людей, как этот водитель… Мир стал бы добрее! Молодец, Водитель! Респект и Уважение Вам!», — пишет Екатерина Кузнецова. В это же время комментаторы задались вопросом, почему остальные пассажиры в автобусе не сказали, что не хватает одного человека. «А где же соседи, пассажиры в автобусе, кто сидел рядом, никто тоже не обратил внимания? Я всегда обращаю внимание на тех, кто едет рядом. Мне не сложно крикнуть, что человека, который сидел рядом, пока что нет. Я понимаю, что никто не обязан ни за кем следить, что все взрослые люди и тд, но думаю ни от кого не убудет, если сделать что-то хорошее, доброе в этой жизни», — пишет Инна Поклонская. Девочка ехала на междугороднем автобусе по маршруту Соликамск — Пермь. Водитель автобуса забыл ее на остановке в Челве и увез ее сумку с деньгами и документами. Ей помог проезжающий мимо водитель, который подошел к плачущей девочке и помог догнать автобус. «Я буквально неделю назад приехала из Перми, что в первый путь, что назад, в Челве остановись, объявили, что стоянка 10 минут. При отправлении даже не уточнили, все ли на местах, сели и поехали. А водитель легкового автомобиля молодец, здоровья», — рассказывает Таисия Глыбович.