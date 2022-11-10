10 ноября 2022

Командир «Ахмата» Алаудинов: Польша обиделась на команду Кадырова за ликвидацию польских наемников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., учения, армия, войска, оружие, вооружение, война, танк, спецоперация, боевое слаживание
Польша ввела санкции против командира чеченского спецназа из-за ликвидации польских наемников, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша ввела санкции против команды главы Чечни Рамзана Кадырова из-за уничтожения польских наемников в Донбассе. Об этом заявил журналистам командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее Польша ввела санкции против главы чеченского батальона.

«За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну, а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой», — рассказал РИА Новости Алаудинов. По его мнению, именно это спровоцировали польские власти ввести санкции против него спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Алаудинов даже поблагодарил Варшаву за то, что она отметила труд его команды, наносящей Польше реальный ущерб. «То есть „войску Дьявола“, в котором состоит Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы», — резюмировал он.

Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее URA.RU писало, что Алаудинов предложил завершить СВО поднятием флага РФ во всей Европе. Также командир чеченского отряда после попадания в польский санкционный список заявил, что приедет в Польшу на танке.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша ввела санкции против команды главы Чечни Рамзана Кадырова из-за уничтожения польских наемников в Донбассе. Об этом заявил журналистам командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее Польша ввела санкции против главы чеченского батальона. «За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну, а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой», — рассказал РИА Новости Алаудинов. По его мнению, именно это спровоцировали польские власти ввести санкции против него спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Алаудинов даже поблагодарил Варшаву за то, что она отметила труд его команды, наносящей Польше реальный ущерб. «То есть „войску Дьявола“, в котором состоит Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы», — резюмировал он. Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее URA.RU писало, что Алаудинов предложил завершить СВО поднятием флага РФ во всей Европе. Также командир чеченского отряда после попадания в польский санкционный список заявил, что приедет в Польшу на танке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...