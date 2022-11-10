Командир «Ахмата» Алаудинов: Польша обиделась на команду Кадырова за ликвидацию польских наемников

11 ноября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Польша ввела санкции против командира чеченского спецназа из-за ликвидации польских наемников, заявил Алаудинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша ввела санкции против команды главы Чечни Рамзана Кадырова из-за уничтожения польских наемников в Донбассе. Об этом заявил журналистам командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее Польша ввела санкции против главы чеченского батальона. «За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну, а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой», — рассказал РИА Новости Алаудинов. По его мнению, именно это спровоцировали польские власти ввести санкции против него спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Алаудинов даже поблагодарил Варшаву за то, что она отметила труд его команды, наносящей Польше реальный ущерб. «То есть „войску Дьявола“, в котором состоит Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы», — резюмировал он. Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее URA.RU писало, что Алаудинов предложил завершить СВО поднятием флага РФ во всей Европе. Также командир чеченского отряда после попадания в польский санкционный список заявил, что приедет в Польшу на танке.

Польша ввела санкции против команды главы Чечни Рамзана Кадырова из-за уничтожения польских наемников в Донбассе. Об этом заявил журналистам командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее Польша ввела санкции против главы чеченского батальона. «За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну, а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой», — рассказал РИА Новости Алаудинов. По его мнению, именно это спровоцировали польские власти ввести санкции против него спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Алаудинов даже поблагодарил Варшаву за то, что она отметила труд его команды, наносящей Польше реальный ущерб. «То есть „войску Дьявола“, в котором состоит Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы», — резюмировал он. Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее URA.RU писало, что Алаудинов предложил завершить СВО поднятием флага РФ во всей Европе. Также командир чеченского отряда после попадания в польский санкционный список заявил, что приедет в Польшу на танке.