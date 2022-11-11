Власти Херсонской области опровергли слухи о подрыве Антоновского моста

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Антоновский мост через Днепр. Херсон, последствия, воронка, обстрел, херсон
Власти Херсонской области отрицают подрыв моста Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области опровергают подрыв Антоновского моста ночью. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.

«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев журналистам в Симферополе.

Информация о подрыве моста появилась в нескольких telegram-каналах. На правом берегу Днепра сейчас осталось около 60-70 тысяч гражданских, сообщает Сергей Елисеев. Там наблюдаются перебои со светом и связью.

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Власти Херсонской области опровергают подрыв Антоновского моста ночью. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев. «Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев журналистам в Симферополе. Информация о подрыве моста появилась в нескольких telegram-каналах. На правом берегу Днепра сейчас осталось около 60-70 тысяч гражданских, сообщает Сергей Елисеев. Там наблюдаются перебои со светом и связью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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