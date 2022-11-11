Власти Херсонской области опровергли слухи о подрыве Антоновского моста 11 ноября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 + Власти Херсонской области отрицают подрыв моста Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Херсонской области опровергают подрыв Антоновского моста ночью. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев. «Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев журналистам в Симферополе. Информация о подрыве моста появилась в нескольких telegram-каналах. На правом берегу Днепра сейчас осталось около 60-70 тысяч гражданских, сообщает Сергей Елисеев. Там наблюдаются перебои со светом и связью. Власти Херсонской области опровергают подрыв Антоновского моста ночью. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев. «Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев журналистам в Симферополе. Информация о подрыве моста появилась в нескольких telegram-каналах. На правом берегу Днепра сейчас осталось около 60-70 тысяч гражданских, сообщает Сергей Елисеев. Там наблюдаются перебои со светом и связью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям