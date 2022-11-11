Власти Херсонской области опровергли слухи о подрыве Антоновского моста

Власти Херсонской области отрицают подрыв моста
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Херсонской области опровергают подрыв Антоновского моста ночью. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев журналистам в Симферополе.
Информация о подрыве моста появилась в нескольких telegram-каналах. На правом берегу Днепра сейчас осталось около 60-70 тысяч гражданских, сообщает Сергей Елисеев. Там наблюдаются перебои со светом и связью.
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