Военкоры показали обрушившийся Антоновский мост. Фото

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновсий мост
Антоновский мост обрушился, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Антоновский мост, об атаках на который сообщалось ранее, обрушился. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц.

«За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Он был подорван во время вывода российских войск с правого берега Днепра на левый. Сейчас по ту сторону наших войск нет», — сообщает военкор «Комсомольской правды» Коц.

Сегодня ночью российские войска ушли с правого берега Днепра. Военная техника передвигалась именно по этому мосту. Антоновский мост уже не раз подвергался атакам со стороны армии Украины.

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Антоновский мост, об атаках на который сообщалось ранее, обрушился. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. «За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Он был подорван во время вывода российских войск с правого берега Днепра на левый. Сейчас по ту сторону наших войск нет», — сообщает военкор «Комсомольской правды» Коц. Сегодня ночью российские войска ушли с правого берега Днепра. Военная техника передвигалась именно по этому мосту. Антоновский мост уже не раз подвергался атакам со стороны армии Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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