Военкоры показали обрушившийся Антоновский мост. Фото 11 ноября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 + Антоновский мост обрушился, сообщают военкоры Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Антоновский мост, об атаках на который сообщалось ранее, обрушился. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. «За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Он был подорван во время вывода российских войск с правого берега Днепра на левый. Сейчас по ту сторону наших войск нет», — сообщает военкор «Комсомольской правды» Коц. Сегодня ночью российские войска ушли с правого берега Днепра. Военная техника передвигалась именно по этому мосту. Антоновский мост уже не раз подвергался атакам со стороны армии Украины. telegram-канал Инсайдер UA telegram-канал Инсайдер UA Фото: telegram-канал «Московский комсомолец» Антоновский мост, об атаках на который сообщалось ранее, обрушился. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. «За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Он был подорван во время вывода российских войск с правого берега Днепра на левый. Сейчас по ту сторону наших войск нет», — сообщает военкор «Комсомольской правды» Коц. Сегодня ночью российские войска ушли с правого берега Днепра. Военная техника передвигалась именно по этому мосту. Антоновский мост уже не раз подвергался атакам со стороны армии Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям