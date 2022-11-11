Российские военные обстреливают ВСУ на правом берегу Днепра

11 ноября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Технике ВСУ на правом берегу Днепра «наносится огневое поражение» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные обстреливают Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра после переброски своих войск на другую сторону реки. Об этом сообщило Минобороны. «В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — сообщает Минобороны. Информацией ведомство поделилось в ежедневной сводке, опубликованной в telegram-канале. Ранее Минобороны России доложило об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. В ведомстве отметили, что «потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки» допущено не было.

Российские военные обстреливают Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра после переброски своих войск на другую сторону реки. Об этом сообщило Минобороны. «В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — сообщает Минобороны. Информацией ведомство поделилось в ежедневной сводке, опубликованной в telegram-канале. Ранее Минобороны России доложило об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. В ведомстве отметили, что «потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки» допущено не было.