Российские военные обстреливают ВСУ на правом берегу Днепра

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Технике ВСУ на правом берегу Днепра «наносится огневое поражение» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные обстреливают Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра после переброски своих войск на другую сторону реки. Об этом сообщило Минобороны.

«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — сообщает Минобороны. Информацией ведомство поделилось в ежедневной сводке, опубликованной в telegram-канале.

Ранее Минобороны России доложило об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. В ведомстве отметили, что «потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки» допущено не было.

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Российские военные обстреливают Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра после переброски своих войск на другую сторону реки. Об этом сообщило Минобороны. «В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — сообщает Минобороны. Информацией ведомство поделилось в ежедневной сводке, опубликованной в telegram-канале. Ранее Минобороны России доложило об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. В ведомстве отметили, что «потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки» допущено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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