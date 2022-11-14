Следственный комитет проверит пермское предприятие после ЧП

Следственное управление СК по Пермском краю проводит доследственную проверку из-за смерти рабочего на предприятии «Спецсплав-М» в Лысьве. Об этом сообщается на сайте комитета.
«Предварительно установлено, что в помещении литейного цеха коммерческой организации во время исполнения своих трудовых обязанностей рабочий получил смертельную травму», — говорится на сайте. Тело сотрудника предприятия было найдено утром в одном из цехов.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Следователи запросили трудовой договор и документ, подтверждающий прохождение инструктажа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Также расследование на предприятии проводят инспекторы Роструда. По информации инспекции, рабочего затянуло в натяжной ролик.
Следственное управление СК по Пермском краю проводит доследственную проверку из-за смерти рабочего на предприятии «Спецсплав-М» в Лысьве. Об этом сообщается на сайте комитета. «Предварительно установлено, что в помещении литейного цеха коммерческой организации во время исполнения своих трудовых обязанностей рабочий получил смертельную травму», — говорится на сайте. Тело сотрудника предприятия было найдено утром в одном из цехов. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Следователи запросили трудовой договор и документ, подтверждающий прохождение инструктажа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также расследование на предприятии проводят инспекторы Роструда. По информации инспекции, рабочего затянуло в натяжной ролик.