Следственный комитет проверит пермское предприятие после ЧП

Следственный комитет проводит доследственную проверку предприятия в Лысьве из-за гибели рабочего
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и проводят судмедэкспертизу Фото:

Следственное управление СК по Пермском краю проводит доследственную проверку из-за смерти рабочего на предприятии «Спецсплав-М» в Лысьве. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Предварительно установлено, что в помещении литейного цеха коммерческой организации во время исполнения своих трудовых обязанностей рабочий получил смертельную травму», — говорится на сайте. Тело сотрудника предприятия было найдено утром в одном из цехов.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Следователи запросили трудовой договор и документ, подтверждающий прохождение инструктажа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также расследование на предприятии проводят инспекторы Роструда. По информации инспекции, рабочего затянуло в натяжной ролик.

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Следственное управление СК по Пермском краю проводит доследственную проверку из-за смерти рабочего на предприятии «Спецсплав-М» в Лысьве. Об этом сообщается на сайте комитета. «Предварительно установлено, что в помещении литейного цеха коммерческой организации во время исполнения своих трудовых обязанностей рабочий получил смертельную травму», — говорится на сайте. Тело сотрудника предприятия было найдено утром в одном из цехов. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Следователи запросили трудовой договор и документ, подтверждающий прохождение инструктажа. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также расследование на предприятии проводят инспекторы Роструда. По информации инспекции, рабочего затянуло в натяжной ролик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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