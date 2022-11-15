Население Земли превысило 8 миллиардов человек

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Данные о населении Земли приводит ООН Фото:

15 ноября население Земли превысило 8 миллиардов человек. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

«15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов человек», — пишет организация, ссылаясь на прогнозы World Population Prospects 2022. В организации отметили, что такое событие произошло на фоне заметного снижения рождаемости за последние десятилетия.

ООН также приводит прогноз, согласно которому Индия станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году. А в 2080-х годах население Земли составит 10,4 миллиарда человек.

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15 ноября население Земли превысило 8 миллиардов человек. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций. «15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов человек», — пишет организация, ссылаясь на прогнозы World Population Prospects 2022. В организации отметили, что такое событие произошло на фоне заметного снижения рождаемости за последние десятилетия. ООН также приводит прогноз, согласно которому Индия станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году. А в 2080-х годах население Земли составит 10,4 миллиарда человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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