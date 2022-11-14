14 ноября 2022

В Тюмени остро не хватает докторов и рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики и специалисты рабочих специальностей наиболее востребованы на рынке труда Тюменской области Фото:

В Тюменской области наблюдается острый дефицит медиков и сотрудников рабочих специальностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. В этих сферах на одну вакансию приходится в пять раз меньше резюме, чем необходимо для комфортного состояния рынка труда.

«В Тюменской области наиболее выражена нехватка кадров в сферах „Медицина, фармацевтика“ и „Рабочий персонал“. В них на одну вакансию приходится по одному и 0,9 резюме соответственно», — рассказали URA.RU в HeadHunter.

Там пояснили, что при комфортном уровне конкуренции на одно рабочее место должны претендовать 5-6 человек. Тогда работодатель может выбирать между кандидатами, а последние не вынуждены активно бороться за работу, но и не теряют своих навыков, чтобы оставаться востребованными.

Кроме медиков и рабочих в регионе не хватает специалистов в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Продажи», «Автомобильный бизнес», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость». На одну вакансию в них приходится не более двух резюме.

«Это непросто в первую очередь для работодателей. Разрыв между спросом и предложением колоссальный. Ни спецоперация, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным. Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — прокомментировала ситуацию Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда.

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В Тюменской области наблюдается острый дефицит медиков и сотрудников рабочих специальностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. В этих сферах на одну вакансию приходится в пять раз меньше резюме, чем необходимо для комфортного состояния рынка труда. «В Тюменской области наиболее выражена нехватка кадров в сферах „Медицина, фармацевтика“ и „Рабочий персонал“. В них на одну вакансию приходится по одному и 0,9 резюме соответственно», — рассказали URA.RU в HeadHunter. Там пояснили, что при комфортном уровне конкуренции на одно рабочее место должны претендовать 5-6 человек. Тогда работодатель может выбирать между кандидатами, а последние не вынуждены активно бороться за работу, но и не теряют своих навыков, чтобы оставаться востребованными. Кроме медиков и рабочих в регионе не хватает специалистов в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Продажи», «Автомобильный бизнес», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость». На одну вакансию в них приходится не более двух резюме. «Это непросто в первую очередь для работодателей. Разрыв между спросом и предложением колоссальный. Ни спецоперация, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным. Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — прокомментировала ситуацию Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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