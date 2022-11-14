В Тюмени остро не хватает докторов и рабочих

15 ноября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Медики и специалисты рабочих специальностей наиболее востребованы на рынке труда Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области наблюдается острый дефицит медиков и сотрудников рабочих специальностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. В этих сферах на одну вакансию приходится в пять раз меньше резюме, чем необходимо для комфортного состояния рынка труда. «В Тюменской области наиболее выражена нехватка кадров в сферах „Медицина, фармацевтика“ и „Рабочий персонал“. В них на одну вакансию приходится по одному и 0,9 резюме соответственно», — рассказали URA.RU в HeadHunter. Там пояснили, что при комфортном уровне конкуренции на одно рабочее место должны претендовать 5-6 человек. Тогда работодатель может выбирать между кандидатами, а последние не вынуждены активно бороться за работу, но и не теряют своих навыков, чтобы оставаться востребованными. Кроме медиков и рабочих в регионе не хватает специалистов в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Продажи», «Автомобильный бизнес», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость». На одну вакансию в них приходится не более двух резюме. «Это непросто в первую очередь для работодателей. Разрыв между спросом и предложением колоссальный. Ни спецоперация, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным. Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — прокомментировала ситуацию Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда.

В Тюменской области наблюдается острый дефицит медиков и сотрудников рабочих специальностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. В этих сферах на одну вакансию приходится в пять раз меньше резюме, чем необходимо для комфортного состояния рынка труда. «В Тюменской области наиболее выражена нехватка кадров в сферах „Медицина, фармацевтика“ и „Рабочий персонал“. В них на одну вакансию приходится по одному и 0,9 резюме соответственно», — рассказали URA.RU в HeadHunter. Там пояснили, что при комфортном уровне конкуренции на одно рабочее место должны претендовать 5-6 человек. Тогда работодатель может выбирать между кандидатами, а последние не вынуждены активно бороться за работу, но и не теряют своих навыков, чтобы оставаться востребованными. Кроме медиков и рабочих в регионе не хватает специалистов в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Продажи», «Автомобильный бизнес», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость». На одну вакансию в них приходится не более двух резюме. «Это непросто в первую очередь для работодателей. Разрыв между спросом и предложением колоссальный. Ни спецоперация, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным. Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — прокомментировала ситуацию Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда.