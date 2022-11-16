Сын Трампа призвал наказать Украину за удары по Польше 16 ноября 2022 в 21:22 Размер текста - 17 + США должна перестать выделять миллиарды на военную помощь Украине, заявил Трамп-младший Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты США должны перестать тратить миллиарды на поддержку Украины из-за ракетного удара по Польше. Такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший. «Можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на вооружение Украины?» — написал Трамп-младший в социальных сетях. Он отметил, что ракетный удар, нанесенный по союзнику Вашингтона, является неприемлемым. Вчера, 15 ноября, в результате падения двух ракет на территорию Польши погибли два человека. Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар по Польше не является преднамеренным, передает RT. Американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз заявил, что власти Украины используют падение ракет на польской территории для выпрашивания очередной партии оружия НАТО, сообщает телеканал 360. США должны перестать тратить миллиарды на поддержку Украины из-за ракетного удара по Польше. Такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший. «Можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на вооружение Украины?» — написал Трамп-младший в социальных сетях. Он отметил, что ракетный удар, нанесенный по союзнику Вашингтона, является неприемлемым. Вчера, 15 ноября, в результате падения двух ракет на территорию Польши погибли два человека. Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар по Польше не является преднамеренным, передает RT. Американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз заявил, что власти Украины используют падение ракет на польской территории для выпрашивания очередной партии оружия НАТО, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям