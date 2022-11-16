Сын Трампа призвал наказать Украину за удары по Польше

США должны перестать тратить миллиарды на поддержку Украины из-за ракетного удара по Польше. Такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший.
«Можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на вооружение Украины?» — написал Трамп-младший в социальных сетях. Он отметил, что ракетный удар, нанесенный по союзнику Вашингтона, является неприемлемым.
Вчера, 15 ноября, в результате падения двух ракет на территорию Польши погибли два человека. Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар по Польше не является преднамеренным, передает RT. Американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз заявил, что власти Украины используют падение ракет на польской территории для выпрашивания очередной партии оружия НАТО, сообщает телеканал 360.
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США должны перестать тратить миллиарды на поддержку Украины из-за ракетного удара по Польше. Такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший. «Можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на вооружение Украины?» — написал Трамп-младший в социальных сетях. Он отметил, что ракетный удар, нанесенный по союзнику Вашингтона, является неприемлемым. Вчера, 15 ноября, в результате падения двух ракет на территорию Польши погибли два человека. Глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар по Польше не является преднамеренным, передает RT. Американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз заявил, что власти Украины используют падение ракет на польской территории для выпрашивания очередной партии оружия НАТО, сообщает телеканал 360.