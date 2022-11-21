В элитном лицее Екатеринбурга разразился скандал из-за переполненных классов

Жители Екатеринбурга жалуются на нехватку мест в популярном лицее

Родители учеников лицея №130 недовольны качеством образования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются на переполненные классы в лицее №130. Речь идет о классах начальной школы. Об этом URA.RU рассказали родители на условиях анонимности. В рейтинге школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля (2021 год, RAEX совместно с ФАМ) лицей №130 занимает 27 место из 200.

«Мой ребенок ходит в лицей № 130. Сын посещает четвертый класс. В классе больше 30 учеников. В таких условиях качественного образования быть не может. Надеюсь, что администрация города знает об этой ситуации и готова предпринять хоть какие-то меры», — пожаловалась мама ученика.

По словам другой собеседницы агентства, школа не справляется с нагрузкой. «В классах вместо 30 учеников учатся 35. Учителя не справляются с такой нагрузкой. Уделить всем должного внимания не получается, что, в свою очередь, влияет на качество образовательного процесса. С одной стороны — учителя, которых безмерно жаль, а с другой — наши дети, которые приходят за полноценными знаниями, а на выходе не получают этого», — отметила мама ученицы лицея №130.

Редакция агентства обратилась за комментарием к директору учебного заведения. На звонок корреспондента никто не ответил, так как телефон был занят. Последующие попытки дозвониться также не увенчались успехом. Также не удалось дозвониться до департамента образования Екатеринбурга. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что на нехватку мест жаловались родители учеников гимназии №13 в Екатеринбурге. Руководство предлагало перевести некоторых школьников на учебу во вторую смену. Проблемы гимназии связывали со сносом школы №40. Глава столицы Урала Алексей Орлов обещал построить новое здание школы к 2023 году.