22 ноября 2022

Свердловские муниципалитеты задолжали малому бизнесу 2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители органов власти подолгу не платят малым предприятиям, с которыми сотрудничают Фото:

Долги органов муниципальной государственной власти и крупного бизнеса перед малыми и средними предприятиями в Свердловской области за последние три года выросли практически в два раза и составили 2 млрд рублей. Об этом рассказал президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков.

«Накапливается долг органов муниципальной и государственной власти перед малым и средним бизнесом. И крупных предприятий перед малым и средним бизнесом за оказанные услуги и полученные товары. Года три назад этот долг был 1,2 млрд рублей. Сейчас он более значительный, думаю, не менее 2 млрд рублей», — цитирует ТАСС Филиппенкова, который также является председателем общественного совета при областном УФНС России.

На рост долга перед малыми предприятиями влияет экономическая ситуация — сначала ограничения из-за ковида, затем санкции. Многие крупные заводы рассчитываются с подрядчиками только через 2-3 месяца после получения услуги, особенно характерна такая проблема для малых городов, где есть градообразующие предприятия. Несколько лет назад выровнять ситуацию удалось с помощью правоохранительных органов.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обратился к федеральным коллегам и назвал острые проблемы предприятий из-за санкций. Среди них, в частности, проблема с обучением персонала, которому сейчас приходится осваивать новое оборудование и программы.

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Долги органов муниципальной государственной власти и крупного бизнеса перед малыми и средними предприятиями в Свердловской области за последние три года выросли практически в два раза и составили 2 млрд рублей. Об этом рассказал президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков. «Накапливается долг органов муниципальной и государственной власти перед малым и средним бизнесом. И крупных предприятий перед малым и средним бизнесом за оказанные услуги и полученные товары. Года три назад этот долг был 1,2 млрд рублей. Сейчас он более значительный, думаю, не менее 2 млрд рублей», — цитирует ТАСС Филиппенкова, который также является председателем общественного совета при областном УФНС России. На рост долга перед малыми предприятиями влияет экономическая ситуация — сначала ограничения из-за ковида, затем санкции. Многие крупные заводы рассчитываются с подрядчиками только через 2-3 месяца после получения услуги, особенно характерна такая проблема для малых городов, где есть градообразующие предприятия. Несколько лет назад выровнять ситуацию удалось с помощью правоохранительных органов. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обратился к федеральным коллегам и назвал острые проблемы предприятий из-за санкций. Среди них, в частности, проблема с обучением персонала, которому сейчас приходится осваивать новое оборудование и программы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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