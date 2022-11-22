Свердловские муниципалитеты задолжали малому бизнесу 2 млрд рублей

Представители органов власти подолгу не платят малым предприятиям, с которыми сотрудничают Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Долги органов муниципальной государственной власти и крупного бизнеса перед малыми и средними предприятиями в Свердловской области за последние три года выросли практически в два раза и составили 2 млрд рублей. Об этом рассказал президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков.

«Накапливается долг органов муниципальной и государственной власти перед малым и средним бизнесом. И крупных предприятий перед малым и средним бизнесом за оказанные услуги и полученные товары. Года три назад этот долг был 1,2 млрд рублей. Сейчас он более значительный, думаю, не менее 2 млрд рублей», — цитирует ТАСС Филиппенкова, который также является председателем общественного совета при областном УФНС России.

На рост долга перед малыми предприятиями влияет экономическая ситуация — сначала ограничения из-за ковида, затем санкции. Многие крупные заводы рассчитываются с подрядчиками только через 2-3 месяца после получения услуги, особенно характерна такая проблема для малых городов, где есть градообразующие предприятия. Несколько лет назад выровнять ситуацию удалось с помощью правоохранительных органов.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обратился к федеральным коллегам и назвал острые проблемы предприятий из-за санкций. Среди них, в частности, проблема с обучением персонала, которому сейчас приходится осваивать новое оборудование и программы.