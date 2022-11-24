Танковую подготовку для мобилизованных провели в учебном центре Елани (Свердловская область). Как передает корреспондент URA.RU, бойцов обучали инструкторы, имеющие реальный боевой опыт.
«На территории Елани мобилизованные провели танковую подготовку. По команде зарядили технику снарядами и произвели залп выстрелов. Также на полигоне учебного центра тренировались снайперы и штурмовики. Минометчики изучали технику ведения боя в классе», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Подготовка мобилизованных проходит ежедневно. С военнослужащими работают профессиональные инструкторы, имеющие боевой опыт.
Ранее URA.RU готовило фоторепортаж о том, как питаются мобилизованные в Елани. Солдат кормят салатами, супами, горячими мясными и рыбными блюдами, а также холодными закусками. Также для бойцов работает полевая кухня и торговые точки, где они могут купить сладости, туалетные принадлежности и прочие нужные вещи.
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Танковую подготовку для мобилизованных провели в учебном центре Елани (Свердловская область). Как передает корреспондент URA.RU, бойцов обучали инструкторы, имеющие реальный боевой опыт. «На территории Елани мобилизованные провели танковую подготовку. По команде зарядили технику снарядами и произвели залп выстрелов. Также на полигоне учебного центра тренировались снайперы и штурмовики. Минометчики изучали технику ведения боя в классе», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Подготовка мобилизованных проходит ежедневно. С военнослужащими работают профессиональные инструкторы, имеющие боевой опыт. Ранее URA.RU готовило фоторепортаж о том, как питаются мобилизованные в Елани. Солдат кормят салатами, супами, горячими мясными и рыбными блюдами, а также холодными закусками. Также для бойцов работает полевая кухня и торговые точки, где они могут купить сладости, туалетные принадлежности и прочие нужные вещи.