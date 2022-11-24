В Елани прогремели залпы танковых выстрелов. Фото, видео

В свердловском учебном центре танкисты, штурмовики и снайперы провели боевую подготовку

25 ноября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Профессиональные инструкторы готовят мобилизованных в Елани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Танковую подготовку для мобилизованных провели в учебном центре Елани (Свердловская область). Как передает корреспондент URA.RU, бойцов обучали инструкторы, имеющие реальный боевой опыт. «На территории Елани мобилизованные провели танковую подготовку. По команде зарядили технику снарядами и произвели залп выстрелов. Также на полигоне учебного центра тренировались снайперы и штурмовики. Минометчики изучали технику ведения боя в классе», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Подготовка мобилизованных проходит ежедневно. С военнослужащими работают профессиональные инструкторы, имеющие боевой опыт. Ранее URA.RU готовило фоторепортаж о том, как питаются мобилизованные в Елани. Солдат кормят салатами, супами, горячими мясными и рыбными блюдами, а также холодными закусками. Также для бойцов работает полевая кухня и торговые точки, где они могут купить сладости, туалетные принадлежности и прочие нужные вещи. В Елани прогремел залп выстрелов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Снайпера, штурмовики и танкисты проводят боевую подготовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Танковую подготовку для мобилизованных провели в учебном центре Елани (Свердловская область). Как передает корреспондент URA.RU, бойцов обучали инструкторы, имеющие реальный боевой опыт. «На территории Елани мобилизованные провели танковую подготовку. По команде зарядили технику снарядами и произвели залп выстрелов. Также на полигоне учебного центра тренировались снайперы и штурмовики. Минометчики изучали технику ведения боя в классе», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Подготовка мобилизованных проходит ежедневно. С военнослужащими работают профессиональные инструкторы, имеющие боевой опыт. Ранее URA.RU готовило фоторепортаж о том, как питаются мобилизованные в Елани. Солдат кормят салатами, супами, горячими мясными и рыбными блюдами, а также холодными закусками. Также для бойцов работает полевая кухня и торговые точки, где они могут купить сладости, туалетные принадлежности и прочие нужные вещи.