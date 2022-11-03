В Елани показали, как живут и чем питаются мобилизованные уральцы. Фото

03 ноября 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

В столовую мобилизованных водят организованными группами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В обеденном меню мобилизованных уральцев, проходящих обучение в учебном центре в Елани, на 3 ноября — суп, свекла с чесноком, макароны с курицей и компот (или чай — на выбор). С недавнего времени бойцам предлагают и холодные закуски (сегодня была селедка с маринованным луком), передает корреспондент URA.RU. «Мясо дают каждый день — даже по утрам. Сегодня, например, была пшенная каша с мясом, на ужин вчера — рис с рыбой», — поделились военнослужащие. Впрочем, некоторым не хватает разнообразия. «Одно и то же каждый день — перловка, макароны, гречка, рис. Да, вкусно, но каждый день есть одно и то же тяжело. Поэтому многие не ходят в столовку», — рассказал мобилизованный из Башкирии. По словам одного из офицеров, для тех, кто не успевает на обед или ужин из-за занятий на полигонах, предусмотрена полевая кухня (кормят тем же, чем и в столовой). «Плюс с собой дают сало, хлеб, чай, картошку вареную», — поделился он. Новость по теме Мобилизованных уральцев тренируют на американском оружии. Фото В городке также есть точки военторга (всего их шесть), где можно купить не только еду, но и сигареты, туалетные принадлежности. Банка тушенки там стоит от 150 до 215 рублей, печенье (в зависимости от вида) — от 76 до 250 рублей, большой «Сникерс» — 92 рубля, сахар (рафинад) — 55 рублей, чай — 75 рублей. Также бойцов отпускают в «Монетку» и кафе «Бункер». Живут они, как и писало URA.RU, в 48-местных палатках. Замкомандира полка мобилизованных по тылу майор «Камыш» (позывной) рассказал, во-первых, что педикулеза в части, о котором писали в соцсетях, нет («проверено 100% личного состава»), а во-вторых, что для военнослужащих созданы все условия (со скидкой на предстоящую отправку на фронт) — баня два раза в неделю (хотя ранее говорили про один раз), шатры для умывания. А в ближайшее время должны привезти новые стиральные машинки, чтобы можно было привести в порядок форму. Бойцов кормят три раза в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: URA.RU В поле — сотни палаток. Условия приближены к фронтовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слякоть в такую погоду — неизбежность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В шатре, куда завели журналистов, военнослужащих не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В обеденном меню мобилизованных уральцев, проходящих обучение в учебном центре в Елани, на 3 ноября — суп, свекла с чесноком, макароны с курицей и компот (или чай — на выбор). С недавнего времени бойцам предлагают и холодные закуски (сегодня была селедка с маринованным луком), передает корреспондент URA.RU. «Мясо дают каждый день — даже по утрам. Сегодня, например, была пшенная каша с мясом, на ужин вчера — рис с рыбой», — поделились военнослужащие. Впрочем, некоторым не хватает разнообразия. «Одно и то же каждый день — перловка, макароны, гречка, рис. Да, вкусно, но каждый день есть одно и то же тяжело. Поэтому многие не ходят в столовку», — рассказал мобилизованный из Башкирии. По словам одного из офицеров, для тех, кто не успевает на обед или ужин из-за занятий на полигонах, предусмотрена полевая кухня (кормят тем же, чем и в столовой). «Плюс с собой дают сало, хлеб, чай, картошку вареную», — поделился он. В городке также есть точки военторга (всего их шесть), где можно купить не только еду, но и сигареты, туалетные принадлежности. Банка тушенки там стоит от 150 до 215 рублей, печенье (в зависимости от вида) — от 76 до 250 рублей, большой «Сникерс» — 92 рубля, сахар (рафинад) — 55 рублей, чай — 75 рублей. Также бойцов отпускают в «Монетку» и кафе «Бункер». Живут они, как и писало URA.RU, в 48-местных палатках. Замкомандира полка мобилизованных по тылу майор «Камыш» (позывной) рассказал, во-первых, что педикулеза в части, о котором писали в соцсетях, нет («проверено 100% личного состава»), а во-вторых, что для военнослужащих созданы все условия (со скидкой на предстоящую отправку на фронт) — баня два раза в неделю (хотя ранее говорили про один раз), шатры для умывания. А в ближайшее время должны привезти новые стиральные машинки, чтобы можно было привести в порядок форму.