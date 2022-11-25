С погибшим военнослужащим простились близкие и родственники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Больше ста человек пришли проводить в последний путь пермяка Дмитрия Мошева, который скончался от сердечного приступа в учебном центре в Тюмени. Мужчина был пенсионером МВД, в прошлом принимал участие в военной операции на территории Чечни. Во дворце культуры в Краснокамске, где проводилось прощание, выступили коллеги и родственники, рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на церемонии.

«Отец всегда был по-армейски строг. Он закалял [нашу] силу духа, вложил в нас все. Всегда всем помогал. Его очень уважали», — передает корреспондент агентства слова старшего сына погибшего Мошева. Соболезнования семье выразил также исполняющий обязанности главы Краснокамска Антон Максимчук, пришедший на прощание.

Брат погибшего пермяка рассказал URA.RU, что Мошев воевал в Чечне и долгое время работал в полиции, был пенсионером МВД. « Ему трижды приходили повестки. Сначала ему сказали, что он не подходит по военной учетной специальности, потом он прошел переподготовку, был в Елани, на третий раз его отправили в Тюмень», — рассказал Сергей, брат скончавшегося Мошева. По словам коллег и друзей, Мошев был ответственным и участливым человеком, всегда помогал нуждающимся. «Он считал, что если призвали, значит это его долг — защищать свой дом, свою семью», — сказала одна из родственниц погибшего пермяка.

У майора полиции Дмитрия Мошева произошел сердечный приступ утром 23 ноября. В это время он находился в учебном центре в Тюмени. Похоронен пермяк будет в Перми на кладбище в микрорайоне Бахаревка.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита населения Донбасса от посягательств киевского режима. За время проведения операции российским военным удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья.

Прощание с погибшим проходило в краснокамском ДК Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Церемония проходила 26 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С военнослужащим простились родня и близкие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Погибшего пермяка проводили в последний путь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Процессию провожал оркестр Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бойца похоронят в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU