В Верхотурье выявили опасных карантинных вредителей леса. Сотрудники свердловского Россельхознадзора в рамках мониторинга фитосанитарного состояния лесничества поставили ловушки на участках, в которые попались шелкопряды и черные усачи, представляющие угрозу для деревьев. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального ведомства.
«Сотрудниками Россельхознадзора проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории ГКУ СО „Верхотурское лесничество“. На ловушках обнаружены: имаго сибирского шелкопряда, два имаго непарного шелкопряда, два черных еловых больших и черных сосновых усачей», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что поймали насекомых с помощью феромоновых ловушек. Общая площадь обследования составила 5200 га. Вредители опасные тем, что повреждают здоровые деревья, создавая зону усыхания. Так на месте хвойных лесов появляются лиственные. Для естественного восстановления требуется до ста лет.
Ранее URA.RU писало, что на одном из лесозаготовительных участков в Североуральске нашли личинки черных еловых малых усачей, которые вредят деревьям. Владельцу участка вынесли предостережение о том, что недопустимо нарушать фитосанитарные правила.
Так выглядит сибирский шелкопряд
Фото: сайт свердловского Россельхознадзора
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В Верхотурье выявили опасных карантинных вредителей леса. Сотрудники свердловского Россельхознадзора в рамках мониторинга фитосанитарного состояния лесничества поставили ловушки на участках, в которые попались шелкопряды и черные усачи, представляющие угрозу для деревьев. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального ведомства. «Сотрудниками Россельхознадзора проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории ГКУ СО „Верхотурское лесничество“. На ловушках обнаружены: имаго сибирского шелкопряда, два имаго непарного шелкопряда, два черных еловых больших и черных сосновых усачей», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что поймали насекомых с помощью феромоновых ловушек. Общая площадь обследования составила 5200 га. Вредители опасные тем, что повреждают здоровые деревья, создавая зону усыхания. Так на месте хвойных лесов появляются лиственные. Для естественного восстановления требуется до ста лет. Ранее URA.RU писало, что на одном из лесозаготовительных участков в Североуральске нашли личинки черных еловых малых усачей, которые вредят деревьям. Владельцу участка вынесли предостережение о том, что недопустимо нарушать фитосанитарные правила.