Мобилизованного тоболяка с травмой ног не отпускают домой

Тоболяка с травмой ноги не отпускают из сборного пункта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного тоболяка Петра Кавзовича с имплантантами в ногах не отпускают из сборного пункта вопреки медицинскому заключению. Об этом URA.RU сообщил сам мобилизованный.

«У меня нет части кости в ногах. Вместо них стоят штыри. При физической нагрузке, по типу прохождения полосы препятствий или прыжков, я просто начинаю падать», — сообщает Кавзович.

По рассказам мобилизованного, все медицинские заключения он получил до отправки в казарму, однако явиться на сборы был обязан. «По повестке я поехал на сборы. С полной уверенностью, что в скором времени меня отпустят. В больнице мне сказали, что все заключения направят в военкомат. Сейчас командиры говорят, что никаких документов им не отправляют, что таких документов и вовсе нет. В больнице будто бы все исчезло, а без заключения отпустить меня не могут», — рассказывает URA.RU Петр Кавзович.

Агентство связалось с уполномоченным по правам человека в Тюменской области Сергеем Миневцевым. «Обращений от него пока не поступало. Помочь мужчине можно, но нужно успевать сделать это сейчас, пока он под Тюменью. После отправки на Украину сделать это будет сложнее. Если поступит от него обращение — будем помогать», — прокомментировал омбудсмен.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени несогласных с призывом мужчин забирают с учений и перевозят в новое место. Из сборного пункта на озере Андреевское их перевозят в район деревни Патрушева.