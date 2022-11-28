Курганские единороссы отказались от торжеств в честь дня рождения партии

Курганские представители «Единой России» не будут проводить торжеств 1 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители регионального отделения партии «Единая Россия» не будут проводить торжественные мероприятия в честь дня рождения партии 1 декабря. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из политического окружения. В пресс-службе партии информацию подтвердили.

«В этом году курганские единороссы 1 декабря не станут проводить никаких торжественных заседаний и других мероприятий. Подобное решение принято на федеральном уровне», — сообщил источник. Другой инсайдер пояснил, что из-за проводимой спецоперации не будет и всероссийского съезда партии. «В день рождения партии работа в региональном отделении будет идти по обычному графику», — отметил он.

В пресс-службе регионального отделения партии URA.RU подтвердили, что в Кургане «Единая Россия» не будет устраивать торжественных приемов в честь своего дня рождения. «Депутаты фракции „Единая Россия“ Курганской областной и городской дум будут решать проблемы семей военнослужащих. Это работа ведется постоянно, и 1 декабря не исключение», — подчеркнули в партии.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской области направят в Совет Федерации предложение внести поправки в федеральный закон, которые позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Решение приняли на заседании облдумы 29 ноября.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.