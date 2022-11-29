29 ноября 2022

Зеленский: Запад должен выделить более триллиона долларов на восстановление Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский планирует отдать под шефство Запада регионы и города для их восстановления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для восстановления Украины потребуется больше одного триллиона долларов. Для этого Киев планирует привлечь страны Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок.

«Сейчас мы привлекаем страны-партнеры, чтобы восстановить Украину. Общая стоимость всех работ — более триллиона долларов», — цитирует ТАСС слова Владимира Зеленского из видеообращения.

Уточняется, что украинский лидер планирует передать под шефство Запада области и города. По словам Зеленского, система шефства позволит эффективнее восстанавливать города, регионы или предприятия.

Ранее URA.RU писало, что ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского из-за его постоянных требований о материальной помощи у США и назвал его коррумпированным украинским диктатором. Также в британской газете The Guardian заявили, что в ближайшее время Украина рискует остаться без поддержки США и Европы из-за кризиса в странах.

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Для восстановления Украины потребуется больше одного триллиона долларов. Для этого Киев планирует привлечь страны Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. «Сейчас мы привлекаем страны-партнеры, чтобы восстановить Украину. Общая стоимость всех работ — более триллиона долларов», — цитирует ТАСС слова Владимира Зеленского из видеообращения. Уточняется, что украинский лидер планирует передать под шефство Запада области и города. По словам Зеленского, система шефства позволит эффективнее восстанавливать города, регионы или предприятия. Ранее URA.RU писало, что ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского из-за его постоянных требований о материальной помощи у США и назвал его коррумпированным украинским диктатором. Также в британской газете The Guardian заявили, что в ближайшее время Украина рискует остаться без поддержки США и Европы из-за кризиса в странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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