Зеленский: Запад должен выделить более триллиона долларов на восстановление Украины

30 ноября 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский планирует отдать под шефство Запада регионы и города для их восстановления Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для восстановления Украины потребуется больше одного триллиона долларов. Для этого Киев планирует привлечь страны Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. «Сейчас мы привлекаем страны-партнеры, чтобы восстановить Украину. Общая стоимость всех работ — более триллиона долларов», — цитирует ТАСС слова Владимира Зеленского из видеообращения. Уточняется, что украинский лидер планирует передать под шефство Запада области и города. По словам Зеленского, система шефства позволит эффективнее восстанавливать города, регионы или предприятия. Ранее URA.RU писало, что ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского из-за его постоянных требований о материальной помощи у США и назвал его коррумпированным украинским диктатором. Также в британской газете The Guardian заявили, что в ближайшее время Украина рискует остаться без поддержки США и Европы из-за кризиса в странах.

Для восстановления Украины потребуется больше одного триллиона долларов. Для этого Киев планирует привлечь страны Запада, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. «Сейчас мы привлекаем страны-партнеры, чтобы восстановить Украину. Общая стоимость всех работ — более триллиона долларов», — цитирует ТАСС слова Владимира Зеленского из видеообращения. Уточняется, что украинский лидер планирует передать под шефство Запада области и города. По словам Зеленского, система шефства позволит эффективнее восстанавливать города, регионы или предприятия. Ранее URA.RU писало, что ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского из-за его постоянных требований о материальной помощи у США и назвал его коррумпированным украинским диктатором. Также в британской газете The Guardian заявили, что в ближайшее время Украина рискует остаться без поддержки США и Европы из-за кризиса в странах.