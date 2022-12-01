Свердловские бренды объединились для создания брони участникам СВО. Видео

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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Предприниматели из Нижнего Тагила объединились для пошива экипировки на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) производство двух брендов одежды «Арт Паула» и «Евразен» объединилось для выпуска экипировки для военнослужащих на спецоперацию. Об этом сообщает глава города Владислав Пинаев в социальной сети «ВКонтакте».

«Швейное производство двух брендов „Арт Паула“ и „Евразен“ с февраля помимо основной продукции — интерьерного текстиля и одежды — переориентировалось на выпуск экипировки для военных на СВО. Предприниматели Светлана и Александр откликаются на все вызовы времени», — рассказал мэр Нижнего Тагила.

По словам Светланы, на производстве идет пошив защиты шеи, плеч, чехлов для размещения баллистического пакета, а также другие элементы, которые необходимы в бою. «Экипировка проходит тестирование, мы получаем обратную связь от наших солдат, по качеству защиты, чтобы ее усовершенствовать», — добавила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский производитель отказался от собственной линейки одежды ради мобилизованных. Часть швей хотели уволиться после смены формата деятельности, но их удалось удержать повышением зарплат и бесплатными обедами.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) производство двух брендов одежды «Арт Паула» и «Евразен» объединилось для выпуска экипировки для военнослужащих на спецоперацию. Об этом сообщает глава города Владислав Пинаев в социальной сети «ВКонтакте». «Швейное производство двух брендов „Арт Паула“ и „Евразен“ с февраля помимо основной продукции — интерьерного текстиля и одежды — переориентировалось на выпуск экипировки для военных на СВО. Предприниматели Светлана и Александр откликаются на все вызовы времени», — рассказал мэр Нижнего Тагила. По словам Светланы, на производстве идет пошив защиты шеи, плеч, чехлов для размещения баллистического пакета, а также другие элементы, которые необходимы в бою. «Экипировка проходит тестирование, мы получаем обратную связь от наших солдат, по качеству защиты, чтобы ее усовершенствовать», — добавила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский производитель отказался от собственной линейки одежды ради мобилизованных. Часть швей хотели уволиться после смены формата деятельности, но их удалось удержать повышением зарплат и бесплатными обедами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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