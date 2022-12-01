Свердловские бренды объединились для создания брони участникам СВО. Видео

01 декабря 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Предприниматели из Нижнего Тагила объединились для пошива экипировки на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нижнем Тагиле (Свердловская область) производство двух брендов одежды «Арт Паула» и «Евразен» объединилось для выпуска экипировки для военнослужащих на спецоперацию. Об этом сообщает глава города Владислав Пинаев в социальной сети «ВКонтакте». «Швейное производство двух брендов „Арт Паула“ и „Евразен“ с февраля помимо основной продукции — интерьерного текстиля и одежды — переориентировалось на выпуск экипировки для военных на СВО. Предприниматели Светлана и Александр откликаются на все вызовы времени», — рассказал мэр Нижнего Тагила. По словам Светланы, на производстве идет пошив защиты шеи, плеч, чехлов для размещения баллистического пакета, а также другие элементы, которые необходимы в бою. «Экипировка проходит тестирование, мы получаем обратную связь от наших солдат, по качеству защиты, чтобы ее усовершенствовать», — добавила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский производитель отказался от собственной линейки одежды ради мобилизованных. Часть швей хотели уволиться после смены формата деятельности, но их удалось удержать повышением зарплат и бесплатными обедами.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) производство двух брендов одежды «Арт Паула» и «Евразен» объединилось для выпуска экипировки для военнослужащих на спецоперацию. Об этом сообщает глава города Владислав Пинаев в социальной сети «ВКонтакте». «Швейное производство двух брендов „Арт Паула“ и „Евразен“ с февраля помимо основной продукции — интерьерного текстиля и одежды — переориентировалось на выпуск экипировки для военных на СВО. Предприниматели Светлана и Александр откликаются на все вызовы времени», — рассказал мэр Нижнего Тагила. По словам Светланы, на производстве идет пошив защиты шеи, плеч, чехлов для размещения баллистического пакета, а также другие элементы, которые необходимы в бою. «Экипировка проходит тестирование, мы получаем обратную связь от наших солдат, по качеству защиты, чтобы ее усовершенствовать», — добавила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский производитель отказался от собственной линейки одежды ради мобилизованных. Часть швей хотели уволиться после смены формата деятельности, но их удалось удержать повышением зарплат и бесплатными обедами.