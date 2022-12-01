Советник Куйвашева угрожает плану мэра Екатеринбурга на выборы

02 декабря 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

С кем именно встречался Ринат Хазеев (по центру), пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ринат Хазеев — политтехнолог, неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева — ставит под угрозу план мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и его команды на выборы в гордуму 2023 года. По словам источника URA.RU, Хазеев якобы формирует альтернативный пул кандидатов. «Он встречается с людьми, заинтересованными попасть в следующий созыв думы, обещает включение в некий список, который ляжет на стол Куйвашева. Выставляя при этом определенный ценник», — поделился собеседник в политтусовке, не раскрывая, с кем уже встретился Хазеев. Источник агентства, близкий к «оргкомитету» предстоящих выборов, заявил, что не слышал о подобном. «Но не исключаю», — оговорился он. Третий инсайдер — близкий к муниципальной власти — также сказал, что ему неизвестно об участии Хазеева в каких-либо предвыборных консультациях. «Он не станет этого делать без согласования с губернатором, а Куйвашев, насколько мне известно, никаких команд пока не давал», — добавил источник. Сам Хазеев отказался отвечать на вопрос корреспондента. О его намерении участвовать в кампании-2023 URA.RU рассказывало еще в конце прошлого года. Тогда стало известно, что сразу после выборов в Госдуму и заксобрание Хазеев встречался с депутатами-одномандатниками — для поддержания отношений. Со многими из них он знаком по кампании 2018 года. Статья по теме Советник Куйвашева тайно встречается с депутатами Екатеринбурга Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Для Орлова они являются ключевыми — он хочет сформировать подконтрольный созыв. Нынешний формировался задолго до его прихода в администрацию. Известно, что вице-мэр по политике Сергей Плахотин, против которого ранее выступал Хазеев, еще в октябре передал Орлову список потенциальных кандидатов (там нет примерно половины действующих депутатов). И изначально ожидалось, что Орлов, которому предстоит администрировать выборы, согласует его с Куйвашевым до Нового года. Но, по последним данным, вероятность этого крайне мала — еще не принято окончательное решение по схеме выборов (известно лишь предварительное). «Пока не будет точно ясна схема, нарезка округов, какие-либо согласования невозможны. Поэтому не уверен, что Хазеев что-то кому-то продает уже сейчас. А если все-таки продает, то это фальстарт», — резюмировал третий источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ринат Хазеев — политтехнолог, неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева — ставит под угрозу план мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и его команды на выборы в гордуму 2023 года. По словам источника URA.RU, Хазеев якобы формирует альтернативный пул кандидатов. «Он встречается с людьми, заинтересованными попасть в следующий созыв думы, обещает включение в некий список, который ляжет на стол Куйвашева. Выставляя при этом определенный ценник», — поделился собеседник в политтусовке, не раскрывая, с кем уже встретился Хазеев. Источник агентства, близкий к «оргкомитету» предстоящих выборов, заявил, что не слышал о подобном. «Но не исключаю», — оговорился он. Третий инсайдер — близкий к муниципальной власти — также сказал, что ему неизвестно об участии Хазеева в каких-либо предвыборных консультациях. «Он не станет этого делать без согласования с губернатором, а Куйвашев, насколько мне известно, никаких команд пока не давал», — добавил источник. Сам Хазеев отказался отвечать на вопрос корреспондента. О его намерении участвовать в кампании-2023 URA.RU рассказывало еще в конце прошлого года. Тогда стало известно, что сразу после выборов в Госдуму и заксобрание Хазеев встречался с депутатами-одномандатниками — для поддержания отношений. Со многими из них он знаком по кампании 2018 года. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Для Орлова они являются ключевыми — он хочет сформировать подконтрольный созыв. Нынешний формировался задолго до его прихода в администрацию. Известно, что вице-мэр по политике Сергей Плахотин, против которого ранее выступал Хазеев, еще в октябре передал Орлову список потенциальных кандидатов (там нет примерно половины действующих депутатов). И изначально ожидалось, что Орлов, которому предстоит администрировать выборы, согласует его с Куйвашевым до Нового года. Но, по последним данным, вероятность этого крайне мала — еще не принято окончательное решение по схеме выборов (известно лишь предварительное). «Пока не будет точно ясна схема, нарезка округов, какие-либо согласования невозможны. Поэтому не уверен, что Хазеев что-то кому-то продает уже сейчас. А если все-таки продает, то это фальстарт», — резюмировал третий источник.