Урсула фон дер Ляйен оскорбила британцев сравнением с Украиной

03 декабря 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен высказалась о британском правлении Фото: CC-BY-4.0: © European Union 2022 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сравнила британское правление в Ирландии со спецоперацией РФ на Украине. Британцы заявили, что это лицемерно. «Это исходит от немца, страны, которая силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину 80 лет назад! Полное лицемерие!» — написал пользователь chris58862002 под публикацией Daily Mail . «Это все равно, что сказать, что Уэльс и Шотландия должны быть частью Англии! Это просто не так», — отмечает Mackay250. Читатель с ником Бруммеган назвал фон дер Ляйен дезинформированной женщиной. «Ух ты. ЕС опустился до нового минимума. Это омерзительно», — высказался bleep. По его мнению, глава Еврокомиссии разжигает своими словами разделение и ненависть в обществе. «Ошибочно вспоминать прошлое. В конце концов, руки вашей страны не чисты, не так ли?» — считает crystalpat. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тысячах погибших в рядах ВСУ, но затем удалила пост, сообщает «Утро.ру». Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что данные о погибших занижены вдвое. Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что официально погибли 13 тысяч украинских солдат. Евросоюз отказался извиняться перед Украиной за этот инцидент, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сравнила британское правление в Ирландии со спецоперацией РФ на Украине. Британцы заявили, что это лицемерно. «Это исходит от немца, страны, которая силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину 80 лет назад! Полное лицемерие!» — написал пользователь chris58862002 под публикацией Daily Mail. «Это все равно, что сказать, что Уэльс и Шотландия должны быть частью Англии! Это просто не так», — отмечает Mackay250. Читатель с ником Бруммеган назвал фон дер Ляйен дезинформированной женщиной. «Ух ты. ЕС опустился до нового минимума. Это омерзительно», — высказался bleep. По его мнению, глава Еврокомиссии разжигает своими словами разделение и ненависть в обществе. «Ошибочно вспоминать прошлое. В конце концов, руки вашей страны не чисты, не так ли?» — считает crystalpat. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тысячах погибших в рядах ВСУ, но затем удалила пост, сообщает «Утро.ру». Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что данные о погибших занижены вдвое. Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что официально погибли 13 тысяч украинских солдат. Евросоюз отказался извиняться перед Украиной за этот инцидент, передает телеканал 360.