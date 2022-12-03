В Екатеринбурге в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Фото

04 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Пассажирке понадобилась медпомощь после столкновения автомобилей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Сибирский тракт, 21 произошло столкновение двух автомашин, в котором пострадал 15-летний ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города Екатеринбурга. «Водитель автомобиля „Хундай Элантра“, двигаясь по улице Сибирский тракт со стороны улицы Уралниисхоз в сторону поселка Кольцово, выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем „Рено Логан“. В результате удара пострадала 15-летняя пассажирка „Хундай Элантра“, с ушибами головы и левого предплечья девочку доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. Пассажирка сидела справа на заднем кресле машины и была пристегнута ремнем безопасности. 31-летний водитель «Хундай Элантра» имеет стаж вождения два года, на момент ДТП был трезв. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Тавде (Свердловская область), в котором пострадала несовершеннолетняя. Водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль.

В Екатеринбурге на улице Сибирский тракт, 21 произошло столкновение двух автомашин, в котором пострадал 15-летний ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города Екатеринбурга. «Водитель автомобиля „Хундай Элантра“, двигаясь по улице Сибирский тракт со стороны улицы Уралниисхоз в сторону поселка Кольцово, выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем „Рено Логан“. В результате удара пострадала 15-летняя пассажирка „Хундай Элантра“, с ушибами головы и левого предплечья девочку доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. Пассажирка сидела справа на заднем кресле машины и была пристегнута ремнем безопасности. 31-летний водитель «Хундай Элантра» имеет стаж вождения два года, на момент ДТП был трезв. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Тавде (Свердловская область), в котором пострадала несовершеннолетняя. Водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль.