03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Екатеринбурге в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирке понадобилась медпомощь после столкновения автомобилей Фото:

В Екатеринбурге на улице Сибирский тракт, 21 произошло столкновение двух автомашин, в котором пострадал 15-летний ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля „Хундай Элантра“, двигаясь по улице Сибирский тракт со стороны улицы Уралниисхоз в сторону поселка Кольцово, выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем „Рено Логан“. В результате удара пострадала 15-летняя пассажирка „Хундай Элантра“, с ушибами головы и левого предплечья девочку доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пассажирка сидела справа на заднем кресле машины и была пристегнута ремнем безопасности. 31-летний водитель «Хундай Элантра» имеет стаж вождения два года, на момент ДТП был трезв.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Тавде (Свердловская область), в котором пострадала несовершеннолетняя. Водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль.

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В Екатеринбурге на улице Сибирский тракт, 21 произошло столкновение двух автомашин, в котором пострадал 15-летний ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города Екатеринбурга. «Водитель автомобиля „Хундай Элантра“, двигаясь по улице Сибирский тракт со стороны улицы Уралниисхоз в сторону поселка Кольцово, выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем „Рено Логан“. В результате удара пострадала 15-летняя пассажирка „Хундай Элантра“, с ушибами головы и левого предплечья девочку доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. Пассажирка сидела справа на заднем кресле машины и была пристегнута ремнем безопасности. 31-летний водитель «Хундай Элантра» имеет стаж вождения два года, на момент ДТП был трезв. Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Тавде (Свердловская область), в котором пострадала несовершеннолетняя. Водитель не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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