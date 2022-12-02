В результате аварии пострадал 16-летняя девочка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тавде (Свердловская область) водитель Chevrolet Klan попал в занос и врезался в Daewoo Matiz. В результате ДТП пострадала 16-летняя девочка, сообщают в пресс-службе МО МВД «Тавдинский».

«Водитель Chevrolet Klan не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и врезался в Daewoo Matiz. В результате ДТП двое пассажиров, одна из которых 16-летняя девочка, доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 2 декабря в 12 часов возле дома на улице Красногвардейская, 108. По словам представителя ведомства, сотрудники установили нарушения в состоянии проезжей части на месте ДТП и обязали устранить недостатки.

Ранее URA.RU сообщало, что на трасе Тюмень-Нижняя Тавда LADA врезалась в автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.