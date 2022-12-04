В Челябинске начали включать новогоднюю иллюминацию

05 декабря 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске зажгут новогоднюю иллюминацию. Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря, сообщил Андрей Ксензов. «Вечером 5 декабря в Челябинске начнут включать иллюминацию. К этому уже все готово», — уточнил вице-мэр Андрей Ксензов. Также к празднованию нового года в центре Челябинска были установлены три светящиеся фигуры. Арт-объекты появились у театра драмы им. Наума Орлова (люстра), на Кировке (световой тоннель) и на Алом поле (традиционная елка из шаров).

В Челябинске зажгут новогоднюю иллюминацию. Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря, сообщил Андрей Ксензов. «Вечером 5 декабря в Челябинске начнут включать иллюминацию. К этому уже все готово», — уточнил вице-мэр Андрей Ксензов. Также к празднованию нового года в центре Челябинска были установлены три светящиеся фигуры. Арт-объекты появились у театра драмы им. Наума Орлова (люстра), на Кировке (световой тоннель) и на Алом поле (традиционная елка из шаров).