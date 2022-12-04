04 декабря 2022
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В Челябинске начали включать новогоднюю иллюминацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря Фото:

В Челябинске зажгут новогоднюю иллюминацию. Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря, сообщил Андрей Ксензов.

«Вечером 5 декабря в Челябинске начнут включать иллюминацию. К этому уже все готово», — уточнил вице-мэр Андрей Ксензов.

Также к празднованию нового года в центре Челябинска были установлены три светящиеся фигуры. Арт-объекты появились у театра драмы им. Наума Орлова (люстра), на Кировке (световой тоннель) и на Алом поле (традиционная елка из шаров).

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В Челябинске зажгут новогоднюю иллюминацию. Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря, сообщил Андрей Ксензов. «Вечером 5 декабря в Челябинске начнут включать иллюминацию. К этому уже все готово», — уточнил вице-мэр Андрей Ксензов. Также к празднованию нового года в центре Челябинска были установлены три светящиеся фигуры. Арт-объекты появились у театра драмы им. Наума Орлова (люстра), на Кировке (световой тоннель) и на Алом поле (традиционная елка из шаров).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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