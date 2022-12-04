В Челябинске начали включать новогоднюю иллюминацию

Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря
В Челябинске зажгут новогоднюю иллюминацию. Арт-объекты во всех районах города засияют вечером 5 декабря, сообщил Андрей Ксензов.
«Вечером 5 декабря в Челябинске начнут включать иллюминацию. К этому уже все готово», — уточнил вице-мэр Андрей Ксензов.
Также к празднованию нового года в центре Челябинска были установлены три светящиеся фигуры. Арт-объекты появились у театра драмы им. Наума Орлова (люстра), на Кировке (световой тоннель) и на Алом поле (традиционная елка из шаров).
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