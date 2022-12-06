Польша отправила Украине советские ЗРК 60-х годов

Польские зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева», принятые на вооружение в Советском Союзе 1961 году, отправились на Украину. Об этом рассказал министр-член совета министров Польши Михал Дворчик.
«Радует глаз — польская С-125 „Нева“ на вооружении ВСУ», — передает содержимое сообщения Михала Дворчика в соцсетях РИА Новости. В сообщении была прикреплена фотография, где ЗРК С-125 находится в окружении украинских военных.
В Минобороны США ранее заявили, что поставки на Украину ЗРК NASAMS затянутся на два года. Также ранее вышло предположение, что откладывание поставок американских ЗРК Patriot украинским властям может быть связано с тем,что США выгодно затягивание конфликта на Украине, передает RT. Украина столкнулась с дефицитом систем ПВО для обеспечения прикрытия всей территории страны, сообщает «Национальная служба новостей».
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Польские зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева», принятые на вооружение в Советском Союзе 1961 году, отправились на Украину. Об этом рассказал министр-член совета министров Польши Михал Дворчик. «Радует глаз — польская С-125 „Нева“ на вооружении ВСУ», — передает содержимое сообщения Михала Дворчика в соцсетях РИА Новости. В сообщении была прикреплена фотография, где ЗРК С-125 находится в окружении украинских военных. В Минобороны США ранее заявили, что поставки на Украину ЗРК NASAMS затянутся на два года. Также ранее вышло предположение, что откладывание поставок американских ЗРК Patriot украинским властям может быть связано с тем,что США выгодно затягивание конфликта на Украине, передает RT. Украина столкнулась с дефицитом систем ПВО для обеспечения прикрытия всей территории страны, сообщает «Национальная служба новостей».